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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional
Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen
Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Tono Calleja Flórez
Rajoy niega que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP: "Absolutamente falso"
Rajoy declara en el juicio de Kitchen que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP.
Tono Calleja Flórez
"Absolutamente falso": Rajoy ya se defiende en la Audiencia Nacional
Comienza la sesión
Tono Calleja Flórez
El empresario Luis del Rivero, entre las personas que pretenden entrar al juicio como público.
Tono Calleja Flórez
Entran los acusados. Rajoy, todavía no
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha accedido ya a la sede de la Audiencia Nacional ubicada en San Fernando de Henares (Madrid). El exlíder del PP ha entrado en el tribunal a través del garaje, al igual que ocurrió cuando declaró como testigo en el juicio de la caja 'b' del PP o de los 'papeles' de Bárcenas.
Acaba de entrar en la Audiencia Nacional la exsecretaria del PP María Dolores de Cospedal, cuya declaración como testigo en el juicio de la Kitchen está prevista una vez termine el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que accederá al edificio por el garaje.
Tono Calleja Flórez
Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen
La Policía estimó veraces las grabaciones y anotaciones del comisario José Manuel Villarejo, pero el juez Manuel García Castellón no los vio relevantes para acusar al expresidente y a su 'número dos' en el PP en la trama parapolicial.
También prestarán su testimonio este jueves el exministro del Interior que sucedió a Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido, y el que fuera su número dos, José Antonio Nieto.
Este jueves también está citada como testigo y deberá explicar el motivo de sus acreditadas reuniones en esas fechas en la sede del PP con el excomisiario José Villarejo, de las que ya negó en instrucción que tuvieran relación alguna con Kitchen.
No obstante, al igual que ha ocurrido en la jornada de este miércoles con su exmarido Ignacio López del Hierro -que también estuvo imputado-, la presidenta del tribunal le comunicará que si bien está obligada a decir verdad en su condición de testigo so pena de incurrir en falso testimonio, al haber sido archivada su imputación de forma provisional, puede negarse a responder a las preguntas que puedan incriminarla y con ello provocar la reapertura del proceso para ella.
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