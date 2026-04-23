Sumar y PP hacen la 'pinza' al PSOE para nacionalizar a los saharauis tras quedar excluidos de la regularización

La exclusión de los saharauis de la regularización extraordinaria de migrantes ha llevado a Sumar a hacer pinta con el PP para dar un nuevo impulso en el Congreso a la ley de nacionalización para los saharauis, que comenzó a tramitarse con el único rechazo del PSOE, que ha bloqueado la iniciativa en la comisión. Una posición que el socio minoritario de Gobierno atribuye directamente a las relaciones del ala socialista del Gobierno con Israel.

Este miércoles los diputados de Sumar Tesh Sidi (Más Madrid) y Enrique Santiago (IU) se reunieron en el Congreso con diputados de PP, ERC, Bildu, PNV, Podemos y BNG, además del Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España. Una cita que, señalan fuentes de Sumar, es la "prueba de que hay mayoría" para facilitar una solución a los ciudadanos de la antigua colonia española sin necesidad de contar con los votos del Partido Socialista.

El órdago llega después de las reiteradas quejas por la exclusión de los saharauis de la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Consejo de Ministros -y que no tendrá que pasar por el Congreso-. La versión final del texto excluía a los apátridas, que sí constaban en los borradores previos de la norma, según denunció Sumar, donde achacan esta exclusión a la nueva relación con Marruecos que promueve Pedro Sánchez desde 2022, cuando consumó el giro de España en su relación con el Sáhara. Si hasta entonces había abogado por su autodeterminación, pasó a conceder al país marroquí la soberanía sobre el territorio.

La cita de este miércoles sirvió para aumentar la presión sobre el PSOE, que plantó en la reunión al Frente Polisario y que recibió reproches del socio minoritario de Gobierno. "Pedir responsabilidad y coherencia al PSOE", reclamó la diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui. "La exclusión de los saharauis de este reglamento atiende a razones políticas", criticó la dirigente, señalando así la posición del PSOE respecto a Marruecos. "Desde el 2022 sabemos que por parte del PSOE no va a haber ninguna política activa", criticó Sidi, en referencia al giro sobre el Sáhara.

En la reunión de este miércoles se abordaron dos asuntos: por una parte, las vías para incluir a los saharauis en la regularización ya aprobada por el Consejo de Ministros, en una negociación que ya está en marcha entre PSOE y Sumar y que plantea la posibilidad de una nueva reforma reglamentaria.

El segundo iba encaminado a hacer fuerza y presionar para el desloqueo de la ley de nacionalidad saharui, que contempla otorgar la nacionalidad por carta de naturaleza a los nacidos bajo administración española (antes del 26 de febrero de 1976) y a sus descendientes.

El grupo parlamentario Sumar presentó en abril de 2024 esta proposición de ley para dar la nacionalidad a los saharauis por carta de naturaleza. Una propuesta ya dividió al Gobierno en febrero del año pasado, cuando el Congreso votó su admisión a trámite. Por entonces, el PSOE se quedó solo en su rechazo a la medida, pese a que tradicionalmente ha defendido la causa saharaui.

Pero aunque saliera adelante hace ya dos años, desde Sumar denuncian el "bloqueo" de la norma en la Comisión de Justicia, presidida por un diputado socialista al que acusan de no permitir el avance de la tramitación. Este miércoles, Sidi advirtió al PSOE de que hay "una mayoría democrática que exige que la norma salga adelante" y reclamó el desbloqueo de esta comisión.

Noticias relacionadas

Fuentes del grupo parlamentario apuntan a que la citada comisión se ha desbloqueado y se reunirá previsiblemente la semana que viene, donde la norma podrá pasar a pase final de la tramitación, pendiente de la convocatoria de la ponencia y la aprobación del informe final. La votación de este informe se producirá en el Pleno del Congreso en lugar de en comisión, después que así lo solicitara el PP.