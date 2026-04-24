Expulsión de la Alianza
Sánchez ensalza lo "buenos aliados que somos de la OTAN" ante el interés de EEUU de expulsar a España
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó este viernes desde Chipre a la intención publicada de Estados Unidos de expulsar a España de la OTAN. Tras recordar la legalidad internacional, Sánchez ensalzó lo "buenos aliados que somos de la OTAN" y el cumplimiento de los objetivos y capacidades fijados por la Alianza por parte de España.
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