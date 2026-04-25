Sánchez emplaza al PSOE de Extremadura a ponerse manos a la obra para frenar a la ultraderecha

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha emplazado este sábado a los socialistas extremeños a ponerse manos a la obra en esta nueva etapa liderada por Álvaro Sánchez Cotrina para plantar cara a la ultraderecha tras el "pacto de la vergüenza" suscrito por PP y Vox en la región.

Sánchez ha lanzado este mensaje, a través de un vídeo, a los asistentes al 16 Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura.

El líder socialista ha asegurado que el PSOE está de vuelta en Extremadura como un partido unido, consciente de su fuerza y de la responsabilidad en este momento "crítico" que atraviesa la región.

"Porque Extremadura nos necesita, necesita del aporte del Partido Socialista. Extremadura merece políticas que unan, no que enfrenten, no que confronten a unos contra otros, merece instituciones que protejan, no que señalen violando el principio constitucional de no discriminación, y merece un proyecto que mire al futuro", ha señalado.

A su juicio, el pacto entre PP y Vox, que supone un retroceso al pasado, no es un acuerdo más, ya que es "un salto hacia atrás sin precedentes en derechos y en dignidad, también en pérdida de oportunidades", como dice Amnistía Internacional.

Además, ha subrayado que es "un ataque directo a la esencia, al ser y también a la memoria de Extremadura".

Ha recordado que miles de extremeños tuvieron que salir fuera para buscar las oportunidades que no tenían en su tierra.

"Con su esfuerzo contribuyeron al progreso de otros territorios, también de otras naciones, y también tuvieron que vencer prejuicios y recelos", ha advertido.

Por eso, en su opinión, es una "infamia" que sea precisamente en Extremadura donde el PP y Vox ensayan esa "violación del Derecho Constitucional a la no discriminación".

En la misma línea, anteriormente, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha considerado una "vergüenza" que una región de emigrantes como Extremadura se convierta en "laboratorio para echar a los inmigrantes", y ha lamentado que no hay derecho a que pase a la historia por ello.

Sánchez ha vaticinado que van a venir "más atropellos y más involución" y, por tanto, depende del PSOE proteger a la ciudadanía.

"Debemos hacerlo no con lamento, sino con propuestas, con ideas, con ilusión y con energía, con moral de victoria que conecte con la gente", ha agregado, para ofrecer esperanza.

El líder socialista ha reclamado más feminismo, más sanidad pública y más ambición y vocación de apertura para Extremadura.

"Compañeros y compañeras, tenemos las ideas, tenemos las ganas y también tenemos el mejor equipo y con Álvaro tenemos al mejor líder para afrontar ese desafío", ha asegurado.

A su juicio, lo más importante es pisar la calle de los 388 municipios de Extremadura, escuchar a la gente y ser su altavoz en las instituciones.

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Por otro lado, Rodríguez Ibarra y el presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, han hecho un llamamiento a la unidad del partido en torno a la figura de Sánchez Cotrina, al que han mostrado todo su apoyo.