Sumar maneja un 'superdomingo' electoral que empuje a un triple acuerdo en la izquierda: municipal, autonómico y nacional

Sumar empieza a barajar escenarios a un año de las elecciones generales en un 2027 donde se celebrarán elecciones municipales, autonómicas y nacionales. En la coalición de izquierdas algunos sectores trabajan ya con la hipótesis de que Pedro Sánchez unifique esta triple cita en un 'superdomingo' electoral donde se elijan a alcaldes, junto a presidentes autonómicos y Gobierno nacional. Una circunstancia que, asumen, empujará a agilizar las alianzas a estos tres niveles en la izquierda, hoy disgregada tras la ruptura de Podemos.

Las municipales serán el 23 de mayo de 2027, una fecha fijada por la propia ley electoral (LOREG) que en su artículo 42.3 establece que se produzcan "el cuarto domingo de mayo del año que corresponda". En la coalición minoritaria del Gobierno abunda la tesis de que el presidente no convocará antes de esta cita para no recortar una legislatura que tiene previsto agotar. Y sin embargo, consideran poco probable que las generales se produzcan un mes y medio después, en julio, cuando se cumplen cuatro años de las últimas generales.

En 2023, las municipales fueron el 28 de mayo y Sánchez convocó las generales un día después, tras el batacazo electoral de los socialistas en la mayoría de territorios con unos números que, sin embargo, no aseguraban una mayoría de derechas a nivel nacional. Las generales fueron el 23 de julio.

En este caso, pese a las numerosas ocasiones en que el Gobierno ha mostrado su intención de agotar la legislatura, el calendario no acompaña para llevar al extremo este objetivo. El último día legal para convocar generales es el 28 de junio -25 días antes de que se cumplan cuatro años de las últimas elecciones, según la LOREG-, y los comicios serían 54 días después, el 22 de agosto de 2023. Un mes inhábil en la administración y en plenas vacaciones estivales para gran parte del país.

En la coalición de izquierdas hay corrientes que ya trabajan en la triple cita electoral, que también supondría "un ahorro económico" en términos de campaña, con el envío de publicidad electoral y mailing. La hipótesis es que Sánchez tratará de hacer un 'superdomingo', se basa en que buscará una cita "donde no se hable de política nacional, sino de moral", para forzar un plebiscito entre "Trump y el fascismo o yo y la democracia". Unos términos que favorecen la concentración del voto en el PSOE y que podrían morder al electorado de Sumar.

Con esa premisa, las fuerzas de izquierdas ya apuntan a que la intención es ir sellando los acuerdos en los tres niveles; una vez que se cierren los territoriales ir cerrando también adhesiones a la candidatura estatal. Hasta ahora, los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno, IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar han sellado un germen de la futura papeleta, abriéndose a la incorporación de otros actores.

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Entre los distintos partidos de izquierdas coinciden en que los acuerdos se alcanzarán con relativa sencillez a nivel municipal, y que lo más difícil de desencallar será el acuerdo autonómico y nacional, sobre todo por las resistencias de Podemos de volver a compartir listas con Sumar. En ciudades como Valencia el acuerdo "está hecho". No es oficial ni se ha explicitado, pero todos los partidos a la izquierda del PSOE han exhibido públicamente su simpatía con Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y futura candidata al Ayuntamiento de Compromís, el partido valencianista con más arraigo.

La semana pasada, Oltra compartió escenario con Irene Montero (Podemos) y Sira Rego (IU) y esta semana ha sido el ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, quien ha acudido a Valencia para apoyar a la candidata. Este pacto, creen en la coalición de izquierdas, llevarápermitirá desencallar con cierta sencillez el acuerdo autonómico para la Comunidad Valenciana, donde Sumar apenas existe y donde Podemos tampoco tiene presencia en Les Corts. Aquí existe cierta división dentro de Compromís; mientras la facción mayoritaria de Més -personificada en Joan Baldoví- aboga por una papeleta del partido valencianista donde se integren el resto de fuerzas, la facción minoritaria del Bloc -a la que pertenece Oltra- aboga por una papeleta liderada por Compromís pero que contemple también otras siglas.

En otros territorios también se han producido acercamientos para un eventual acuerdo autonómico. Uno de estos lugares es Navarra, donde se da el único gobierno autonómico con presencia de la izquierda alternativa. Begoña Alfaro, exlíder de Podemos Navarra, lanzó en 2023 la candidatura de Contigo Navarra como plataforma que aunó a distintas fuerzas de izquierda y se convirtió después en vicepresidenta del Gobierno foral de María Chivite. La estrategia de la dirección nacional de Podemos y su petición de que salieran del ejecutivo regional llevó a un choque con Alfaro, que terminó saliendo de la federación morada. En las últimas semanas ha protagonizado acercamientos con Sumar y en la coalición de izquierdas apuntan a que el acuerdo en este territorio será sencillo.

Las principales dificultades se presentarán por la parte de Podemos, que durante toda la legislatura ha evitado cualquier tipo de acercamiento a esta opción electoral. Después de sus intentos frustrados por atraer a Izquierda Unida y forzar su ruptura con Sumar como condición para sellar acuerdos, el partido morado ha reorientado su estrategia y ahora se postula para liderar una candidatura de izquierda alternativa encabezada por Irene Montero.

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Un plan que lanzaron al hilo de su acto con Gabriel Rufián, al que reclaman -de momento sin éxito- unirse a esta empresa. El diputado de ERC sería una percha para revertir las alianzas ya existentes en Sumar y tratar de situarse como eje de la unidad, para que sea el resto de partidos de izquierdas el que se adhiera a su causa.