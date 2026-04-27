Felipe VI reivindica la seguridad jurídica que ofrece España como garantía para atraer inversión extranjera

El Felipe VI clausuró este lunes en Madrid la segunda edición del Invest in Spain Summit con un mensaje dirigido a la comunidad empresarial internacional: España es un destino inversor fiable en un contexto global cada vez más inestable. El jefe de Estado defendió que el país ofrece “un marco predecible para la inversión, sólidamente asentado en su ordenamiento jurídico, una firme vocación europea y un compromiso duradero con la cooperación internacional". El foro, organizado por el Ministerio de Economía, ha reunido en Madrid a más de 70 empresas procedentes y 150 personas de más de 20 países interesadas en desarrollar sus proyectos de inversión en España.

El encuentro, celebrado en la Galería de las Colecciones Reales, al lado de la Catedral de la Almudena y el Palacio Real, reunió a más de 150 representantes de compañías internacionales, con especial presencia de empresas estadounidenses, principal inversor en España. Ante ellos, el jefe del Estado dibujó un escenario internacional marcado por tensiones crecientes y una pérdida de certezas. “Vivimos tiempos de gran incertidumbre”, afirmó, en referencia a un modelo económico global que, durante décadas, se ha sustentado en reglas compartidas, apertura y cooperación. El Rey no hizo ninguna referencia a su noticia familiar del día ni en el discurso ni al salir y entrar al acto. Este lunes, la Zarzuela ha anunciado que la Princesa de Asturias estudiará el grado de Ciencias Políticas en la universidad pública Carlos III de Madrid.

En ese contexto, Felipe VI contrapuso la posición de España como un actor estable. Recordó que el país ocupa el puesto número 12 a nivel mundial en inversión extranjera directa y destacó su papel en sectores estratégicos como las energías renovables y los servicios tecnológicos. Unos datos que, según trasladó, evidencian la capacidad de España para mantener su atractivo inversor incluso en un entorno menos predecible.

El jefe del Estado destacó la fuerte presencia de empresas de Estados Unidos en la cita económica. El país norteamericano, dijo, es "el mayor inversor de España y uno de los principales destinos" de la inversión española, recordó. "Esta diversidad refleja no solo la variedad de orígenes y sectores, sino también un propósito compartido: invertir, buscar alianzas y contribuir a las transformaciones que están moldeando nuestras economías", aseveró.

El peso del turismo

Felipe VI también proyectó una imagen de país abierto y competitivo, aludiendo a cifras récord de exportaciones y al peso del turismo, con cerca de cien millones de visitantes en el último año. En paralelo, defendió un modelo que trasciende la captación de capital: “No buscamos únicamente inversión: buscamos asociación”, señaló, en una apelación a proyectos de largo recorrido.