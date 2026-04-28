Foro mundial de alcaldes
Sánchez defiende "intervenir" en el mercado del alquiler porque donde no se hace "los precios suben de manera desbocada"
Reclama a los regidores que defiendan los derechos de todos los ciudadanos "sin importar el tiempo que llevan empadronados"
Pone como ejemplo en un foro mundial de alcaldes las ciudades de Barcelona, Vitoria o Pontevedra frente a Madrid o Lisboa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en el foro mundial de alcaldes que organiza Bloomberg en Madrid. El jefe del Ejecutivo ha defendido que los gobiernos deben "intervenir en los mercados que no funcionan", como es el del alquiler de viviendas, porque "donde no se hace, los precios suben de manera desbocada".
El mismo día que se vota en el Congreso el decreto sobre vivienda que ha impulsado el Gobierno, Sánchez ha situado la vivienda como "la principal razón de desigualdad en España" y ha puesto como ejemplo la gestión del Ejecutivo de España y del Ayuntamiento de Barcelona para frenar los precios frente a ciudades como Madrid, Budapest o Lisboa, donde "las familias destinan más del 70% de sus ingresos a vivienda", lo que supone "una fuente de injusticias incalculable".
En presencia, por ejemplo, de los alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni, Londres, Sadiq Khan, Baltimore o Varsovia, entre muchos otros, Pedro Sánchez les ha reclamado que "protejan y defiendan los derechos de todos los ciudadanos", pero "sin importar el tiempo que llevan empadronados", ha aseverado, en referencia sin citarla a la nueva prioridad nacional que ha impuesto Vox en los acuerdos de gobierno entre el Partido Popular y la formación de extrema derecha.
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