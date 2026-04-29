Sara Fernández

Aldama detalla cómo y cuándo conoce al exministro José Luis Ábalos

El comisionista Víctor de Aldama, que declaró este miércoles como acusado en el juicio contra José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso Koldo, ha atribuido a varias "empresas constructoras" (Levantina, Azvi y otras investigadas en la parte del caso que aún se instruye en la Audiencia Nacional) el origen del efectivo que, de forma continuada, estuvo pagando al exministro y a su asesor Koldo García, a cambio de que estas empresas consiguieran la adjudicación de obras licitadas por el Ministerio de Transportes.