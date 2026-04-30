Feijóo confía en la ‘matricula de honor’ de Moreno para seguir su camino hacia Moncloa: "Vox no puede entrar en todos los gobiernos"

Las elecciones del próximo 17 de mayo al Parlamento de Andalucía suponen una nueva etapa, la cuarta, para Alberto Núñez Feijóo en su largo camino para intentar suceder a Pedro Sánchez en la Moncloa después de las generales del año que viene. No se trata, desde luego, la etapa más difícil, pero tampoco de la que tiene menos en juego. Tras disfrutar este invierno de los triunfos electorales sucesivos de María Guardiola en Extremadura, de Jorge Azcón en Aragón -ambos ya investidos presidentes de esas dos comunidades autónomas- y de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, el líder del Partido Popular (PP) confía en otro triunfo, más grande si cabe, de Juan Manuel Moreno, el barón popular con el que tiene una relación más estrecha y profunda, de amistad personal incluso, como prueba el que ambos hayan compartido incluso vacaciones.

En el entorno del presidente andaluz se habla de la cita del 17M con una analogía académica, según la cual el PP andaluz estará cuando se abran las urnas entre la ‘matrícula de honor’, léase revalidar la histórica mayoría absoluta obtenida en el año 2022, o simplemente el ‘sobresaliente’, en referencia a una victoria contundente pero que se quede a pocos escaños de esa mayoría absoluta. Aunque incluso en ese caso, y Moreno ha sido muy claro al respecto en sus declaraciones públicas durante la precampaña, el presidente de la Junta aspira a gobernar en solitario, a diferencia de las coaliciones con la extrema derecha que ya han puesto en funcionamiento sus homólogos y compañeros de filas Guardiola y Azcón. En privado, los dirigentes andaluces se explican mejor: "Las coaliciones en Extremadura y Aragón responden a una proporción de fuerzas que ni remotamente se va a dar aquí. Vox no puede pretender entrar en todos los gobiernos, sea cual sea el resultado".

En Génova confían en que Moreno obtenga la máxima calificación por parte de los votantes andaluces, pero tienen claro que no conviene confiarse. Y aunque de cara al futuro, y en la hipótesis de que Feijóo fracasase de nuevo en su asalto a la presidencia del Gobierno, como en 2023, que Moreno tenga o no el aval de una mayoría absoluta no sería un dato baladí, como ocurrirá el año que viene en el caso de Isabel Díaz Ayuso y las elecciones en la Comunidad de Madrid, donde el PP goza igualmente de mayoría absoluta.

Moreno decide

Sin aventurar tantos escenarios, Feijóo aplica en la campaña la fórmula que él mismo casi patentó en las cuatro elecciones que ganó consecutivamente y que le permitieron ocupar la presidencia de la Xunta de Galicia durante trece años. El método podría resumirse de manera simple: el barón autonómico de turno manda. Génova se pone a las órdenes de Moreno, y es el líder del PP andaluz el que decide quién acudirá a Andalucía y quién no, y en qué condiciones.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo interviene en el mitin de precampaña de las elecciones andaluzas, a 29 de abril de 2026 en Roquetas de Mar, Almería (Andalucía, España). El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, inter / Marian León - Europa Press

Feijóo se implicará en campaña, desde luego, aunque no necesariamente compartiendo cartel con el candidato, como ya ha ocurrido en otras citas electorales, sino haciendo también su propia caravana electoral. Y aquí entra en juego una clave no desdeñable en la batalla nacional en la derecha, pues el líder de Vox, Santiago Abascal, volverá a destacar como el principal protagonista de la campaña de su formación, por encima incluso del candidato autonómico, en este caso Manuel Gavira. El PP tiene claro que esa presencia de Abascal en cada provincia le hace crecer como líder nacional, y de alguna manera Feijóo se propone contrarrestarlo con una presencia sobre el terreno sino idéntica (Abascal prácticamente se instala en el territorio las dos semanas de campaña, ausentándose incluso de sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados) al menos parecida.

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Con Moreno revalidado en su cargo, alcance o no esa mayoría absoluta que le permita no depender en absoluto de Vox, y con Fernández Mañueco en Castilla y León, algo que ocurrirá próximamente salvo sorpresa mayúscula, Feijóo terminaría el curso político con un elevado grado de satisfacción sobre el rendimiento electoral del PP. Pese a los pronósticos más agoreros ni se derrumba pese al auge innegable de Vox, ni pierde de momento los feudos autonómicos que ya tenía o que conquistó en 2023, caso de las citadas Extremadura y Aragón. No todo está despejado en el horizonte, pues la relación con Vox sigue siendo muy turbulenta, sobre todo a nivel de las direcciones nacionales, y el fantasma de 2023 (la posibilidad de que Sánchez obre otra vez el milagro de revalidar, aun por la mínima, su cargo) es demasiado grande y dejó una huella demasiado profunda en el líder del PP como para que quepa ignorarlo.