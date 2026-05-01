Secciones

Es noticia
Secta VistabellaFuturo de PirámideMejor cremaet del mundoRefugio antiaéreo CastellóColas LidlCambios permiso conducirAgenda fin de semana
instagramlinkedin
Abascal afirma que mantendrá la "batalla jurídica" contra la "islamización" de la sociedad

Abascal afirma que mantendrá la "batalla jurídica" contra la "islamización" de la sociedad

Javier Vendrell Camacho

Abascal afirma que mantendrá la "batalla jurídica" contra la "islamización" de la sociedad

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente de VoxSantiago Abascal, ha asegurado este vienes en Jaén que su partido mantendrá la "batalla jurídica" contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno, que a su juicio conlleva la “islamización” y la “invasión migratoria” de la sociedad española.

TEMAS

Tracking Pixel Contents