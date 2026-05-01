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Sánchez y Zapatero respaldan a Montero este viernes en un mitin en Málaga en el primer día de campaña

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña por el 17M en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba junto a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña por el 17M en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba junto a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. / Madero Cubero - Europa Press

EP

MÁLAGA

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, va a contar este viernes, 1 de mayo, que es el primer día de campaña electoral en Andalucía de cara a los comicios del día 17, con el respaldo del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de quien ocupara esos mismos cargos en una etapa anterior José Luis Rodríguez Zapatero, que la acompañarán en un mitin en Cártama (Málaga).

De esta manera, los tres referentes socialistas comparten el cartel de este acto público programado en la Ciudad Deportiva de Cártama a partir de las 18,00 horas, y que se producirá después de que, por la mañana, la secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta haya asistido en Málaga a la manifestación central por el Día del Trabajador que los sindicatos UGT y CCOO organizan este año en la capital de la Costa del Sol, en vez de en Madrid como suele ser habitual.

En el Ayuntamiento de Cártama gobierna el alcalde socialista Jorge Gallardo, que forma parte además de la Ejecutiva federal del PSOE como vocal desde el congreso que el partido celebró en Sevilla a finales del año 2024.

La de este viernes será la primera participación de Pedro Sánchez en un acto de la campaña del PSOE andaluz, y la tercera vez que arropa a Montero en un mitin desde que se inició la precampaña tras la convocatoria de las elecciones autonómicas, que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), anunció el 23 de marzo, ya que el líder socialista ha compartido actos públicos con la candidata de su partido en dos fines de semana consecutivos; en concreto, los dos últimos domingos, el 19 de abril en Gibraleón (Huelva) y el 26 del mismo mes en Córdoba.

Además, Pedro Sánchez ya protagonizó en Cártama un mitin de campaña del PSOE andaluz ante las elecciones del 19 de junio de 2022, cuando compartió escenario con el entonces cabeza de cartel socialista a la Junta, Juan Espadas.

María Jesús Montero ya indicó cuando se convocaron formalmente las elecciones que Pedro Sánchez se iba a "volcar" de cara a estos comicios por la importancia de Andalucía en el panorama nacional, y por la relación tan cercana que ha mantenido con ella misma en los años en los que la dirigente andaluza formó parte del Consejo de Ministros presidido por el líder del PSOE, del que llegó a ser vicepresidenta primera en su última etapa, antes de dimitir de sus cargos para centrarse en su candidatura en Andalucía.

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Además, la líder del PSOE andaluz recibió también la semana pasada, el jueves 23 de abril en Jaén, el respaldo del que fuera presidente del Gobierno y secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero, con quien compartió mitin en la capital jiennense también en el marco de la precampaña andaluza.

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