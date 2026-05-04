Ábalos justifica no sacar efectivo entre 2018 y 2023 porque un ministro "no va pagando por ahí"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, elevó el tono de su declaración en el Tribunal Supremo y se defendió de forma severa ante las acusaciones de haber recibido pagos del comisionista Víctor de Aldama cuando el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, comenzó a preguntarle por este asunto en particular.

Concretamente, por qué entre 2018 al 2023 no retiró nada de efectivo de sus cuentas, según detalla el informe realizado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. "Se va imponiendo el uso de la tarjeta, hasta para un café con leche en un bar, pero además la vida del cargo que yo ostentaba como ministro cambia mucho la necesidad de efectivo, yo no iba pagando por ahí", manifestó.

"El café no me cuesta nada, el almuerzo vas invitado o invitas tú con cargo al protocolo. Tampoco usaba vehículo particular, de hecho lo vendí porque se estaba pudriendo en el parking", continuó ante las preguntas de Alejandro Luzón para seguir reprochando a la Unidad Central Operativa (ICO) de la Guardia Civil que tampoco tuvieran en cuenta en sus informes que su esposa, que era Policía, aportara dinero a la economía familiar, o que su vivienda la pagara el Ministerio, ya que le permitió liberar inmuebles y cobrar por los alquileres que se ingresaban en sus cuentas. Estos ingresos la Guardia Civil se los imputó como de origen desconocido, lamentó.

"Cada declaración, Aldama me pone más millones, y yo encantado, porque cuanto más me ponga, más hay que identificarlo", añadió, llegando a utilizar incluso una risa irónica para responder de este modo frente a los 4 millones de euros que el comisionista afirma haberle entregado.

Sobre el hecho de que continuara sin sacar dinero del banco hasta 2023, ya que su salida del ministerio data de julio de 2021, el ministro argumentó que adquirió "la práctica de la tarjeta", cambió la cultura de pago y luego ya se "vinculó al Bizum. "Si me pregunta, me obliga a contestarle ¿Me quiere decir por qué en cuatro años no me han localizado cuentas, más allá de los WhatsApp?”, añadió en tono bronco a los requerimientos del fiscal.

Sin ingresos

“¿Porque cree que aguanté como diputado tanto tiempo? Que estoy en la cárcel sin ingresos, que mi hijo está teniendo que ir a un programa que en otro momento le daría asco ir. Me han negado hasta la indemnización”, siguió respondiendo Ábalos sobre su situación financiera.

También manifestó en este momento de su declaración ante el tribunal que él de "chistorras" (los billetes de 500 euros que reconoció manejar su asesor Koldo García) nunca ha hablado, "solo de folios”, para seguidamente explicar que se trataba de hojas de papel reales.

Que la Guardia Civil utilizara esos términos en sus informes contra él le obligó a buscar pruebas de descargo, como que se hiciera un informe para contrastar con Transportes cuántas de estas cajas de folios él reclamaba, pero la prueba se le denegó. En ese momento, el fiscal ha utilizó una conversación entre Koldo García y su entonces esposa por si sabía que folios era sinónimo de dinero. “Conmigo, no”, aseguró el acusado.

Así, para seguir negando que recibiera dinero del comisionista Aldama, Ábalos se ha referido a 41.141 euros que le adelantó Koldo García, a quien todavía le debe unos 33.000 en gastos personales, porque los restituidos se los pasaba al partido o al ministerio. Incluso se ha referido a los 96 euros de un ramo de flores para Jésica. "Le dije compra un ramo como el que comprabas para Jésica, no que lo compré”, ha matizado. El fiscal quiso saber también le preguntó a Koldo porque tenía tanto dinero y el exministro ha señalado que le indicó que “había recibido una indemnización importante”, lo que podría relacionarse con la cantidad que recibió su asesor de un seguro por el atropello a un jabalí.

El exministro también negó reuniones con Aldama en el ministerio y el haber proporcionado autorizaciones a personas recomendadas por Aldama para poder desplazarse durante la pandemia. "Nadie me consultó", ha asegurado antes de referirse a un supuesto whatsapp en el que Koldo comentaba un "como se entere el jefe me echa a la calle".