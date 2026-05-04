Feijóo viajará a Ceuta tras el informe del Congreso de EEUU que la sitúa en ‘territorio marroquí’: “Su protección no es opcional”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplazará el próximo sábado a Ceuta con un claro mensaje sobre esta ciudad autónoma y Melilla: “Ambas son parte integral de nuestra nación”. “Frontera España y frontera Europa”, ha remarcado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, tras anunciar este acto en la agenda del presidente del partido. El desplazamiento del presidente de los populares a Ceuta abordado en la reunión del Comité de Dirección este lunes en Génova coincide con la publicación de un informe en la Comisión de Asignaciones del Congreso de EEUU donde se sitúa a Ceuta y Melilla como ciudades administradas por España en ‘territorio marroquí’.

Los populares han evitado mencionar directamente la amenaza velada desde de la Cámara de Representantes de EEUU, pero con este desplazamiento se adelantan y elevan la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al defender que “su protección no es opcional ni negociable”. Y es que el autor de estas referencias en el informe, el republicano Mario Díaz-Balart, ya apuntó en una entrevista con el diario ‘El Español’ que “Ceuta y Melilla no están en España sino en Marruecos”, por lo que “estas cosas se discuten entre amigos y aliados”. El diplomático Jorge Dezcallar, que ha sido embajador tanto en EEUU como en Marruecos, advertía por su parte en las páginas de EL PERIÓDICO que "algunos en EEUU y Marruecos ya juegan con una idea inspirada en las Malvinas para sugerir que igual que Washington ha apoyado la soberanía marroquí sobre el Sahara también podría apoyar su reivindicación sobre Ceuta y Melilla”.

Desde el Ejecutivo han evitado pronunciarse sobre este informe, que se suma a la filtración de un correo interno del Pentágono revelado por la agencia 'Reuters' donde se sugiere la suspensión de España de la OTAN. Sobre este último, Pedro Sánchez reaccionó ensalzando lo "buenos aliados que somos de la OTAN" y el cumplimiento de los objetivos y capacidades fijados por la Alianza por parte de España. Entonces se minimizó el órdago de la administración de Donald Trump al responder que "no trabajamos sobre emails, sino con documentos oficiales y posicionamientos, en este caso del Gobierno de Estados Unido".

Más allá del gasto en defensa, las diferencias con EEUU se han intensificado después de que el Gobierno desautorizase el uso de las bases militares norteamericanas de Rota y Morón para operaciones relacionadas con la guerra de Irán. Una decisión que han seguido otros socios europeos y que Trump descalificó sacándolos fuera de los países "amigables".

Cambio de estatus

El viaje de Feijóo a Ceuta coincidirá con la celebración del Día de Europa. Como “parte integral de nuestra nación, integridad y soberanía”, se reclamará un refuerzo en las ciudades autónomas de las instituciones del Estado y su presencia en la UE. Se trata, según han explicado los populares, de “reivindicar su españolidad y europeidad”, incluyendo la propuesta de defender a nivel de la UE un estatuto para Ceuta y Melilla equiparable al de las regiones ultraperiféricas.

El desplazamiento de Feijóo a Ceuta es una excepción dentro de una agenda totalmente centrada en Andalucía. Como han explicado desde Génova, el presidente del PP pretende “recorrerse de cabo a rabo” la comunidad autónoma y pisará sus ocho provincias durante la campaña electoral. Algo que ya hizo en los comicios autonómicos de hace cuatro años.

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Lo hará con una campaña paralela a la de Juanma Moreno, aunque ambos coincidirán en algún mitin. Sin apenas presencia de la dirección nacional, más allá de Feijóo con una caravana propia, en Génova apuntan a que los comicios del 17 de mayo serán “la última gran meta volante antes de la victoria de Feijóo en las generales”.