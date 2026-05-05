Ada Colau relata ante la fiscalía cómo Israel interceptó su flotilla para intentar que actúe ante la detención de los activistas español y brasileño

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, acompañada del eurodiputado y abogado Jaume Asens, han venido a la Audiencia Nacional con un objetivo: intentar convencer a la fiscalía del tribunal especializado de la necesidad de abrir un procedimiento judicial por la interceptación israelí de las distintas flotillas que han intentado burlar el bloqueo que el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha impuesto en la franja de Gaza; la última, la semana pasada.

Tanto Colau como Asens formaban parte del grupo de activistas que debían ratificar la denuncia que ellos mismos interpusieron tras la interceptación de la primera, en la que viajaba la política de En Comú Podem, en octubre del año pasado. Su esperanza es que el ministerio público decida que la justicia española deba intervenir y, además, hacerlo no solo respecto a ese primer asalto, sino también por todos los demás, incluido el último, en el que se ha detenido a dos activistas, uno de nacionalidad española y otro brasileña, que, a diferencia del resto, siguen bajo custodia israelí.

Aunque han sido Colau y Asens los que han atendido a los medios, también les ha acompañado Sally Issa, esposa del activista español-palestino Saif Abukeshek, que ha explicado que no están dejando a la familia ponerse en contacto con él, más que a través del consulado. Ha explicado que inició una huelga de hambre y afirma haber sufrido torturas piscológicas y físicas. Además, ha añadido que sus compañeros de la flotilla han contando que sus gritos se oyeron durante toda la noche y que permaneció esposado con tanta fuerza que no sentía las manos; también se le obligó a mantenerse tumbado boca abajo, lo que le dificultaba respirar.

"La humanidad, en peligro"

Colau ha explicado que la sociedad civil seguirá intentando que el Gobierno israelí responda por sus crímenes, porque los que cometen contra el pueblo palestino suponen ponen "en peligro a toda la humanidad". Los miembros de la flotilla interceptada en octubre del año pasado interpusieron una denuncia por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que sufrieron durante el asalto para intentar que se investigue lo ocurrido, ya que Israel no ha iniciado procedimiento alguno.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional procedió a abrir diligencias preprocesales, tras las que determinará si debe interponer su propia denuncia o querella. En ella, los activistas han ratificado la que interpusieron por los delitos sufridos más los crímenes de guerra y contra la humanidad que entienden que Israel lleva cometiendo tres años contra el pueblo palestino, donde se ha asesinado de decenas de miles de palestinos inocentes. "Ya advertimos que, si se permitía ese genocidio, esa violación de derechos y de crímenes contra la humanidad, eso luego podía replicarse contra cualquier población, como efectivamente Israel está haciendo, que mantiene la ocupación y el genocidio en Palestina, pero ha ampliado esa política criminal al Líbano y otros países de la zona", ha explicado Colau.

De ahí la importancia que conceden a la comparecencia que han realizado en la Audiencia Nacional "para que se acabe la impunidad y se paren los pies al Estado genocida de Israel y deje de cometer crímenes", ha asegurado Colau para exigir la libertad inmediata de Saif y Thiago, "cuyas vidas están en peligro". De ahí la importancia de poder actuar contra el Gobierno de Netanyahu, que tiene una orden de detención de la Corte Penal Internacional, medida que, según Asens, lo ideal sería que se extendiera al resto de responsables para que si "se confían" y salen de su país sean arrestados, como ocurrió con el dictador chileno, Augusto Pinochet, cuando viajó a Londres y permaneció arresto por orden del entonces juez español Baltasar Garzón.