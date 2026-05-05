Dos agentes de Policía desmienten en el juicio al testigo que implicó en Kitchen al comisario enfrentado a Villarejo

La decimosexta sesión del juicio por la operación Kitchen que se desarrolló en el Ministerio del Interior para tratar de limitar la implicación del Partido Popular y sus dirigentes en los casos Gürtel y de los papeles de Bárcenas ha servido para que una agente, el segundo funcionario de Policía en dos días, desmienta al testigo que implicó en el operativo parapolicial al comisario principal Marcelino Martín-Blas Aranda, el exjefe de Asuntos Internos que se enfrentó a José Manuel Villarejo en lo que pasó a llamarse en la prensa como "guerra de comisarios".

La agente, que ha declarado en el juicio a propuesta del letrado Antonio Alberca, que ejerce la defensa de Martín-Blas, se integró en la Unidad de Asuntos Internos en 2012. Y ha certificado la mala relación que su antiguo jefe mantenía con el jefe de Sección del Grupo de Vigilancias Jesús Vicente Galán. Este último uniformado, en su declaración en el juicio, aseguró que acudió a las inmediaciones de la vivienda de Bárcenas y de su mujer, Rosalía Iglesias, por orden de Martín-Blas. También negó haber mantenido un enfrentamiento con el exjefe de Asuntos Internos, uno de los diez acusados en el juicio.

"Un inútil"

Sin embargo, la agente que ha declarado este martes ha señalado a Galán acudía a ella de forma frecuente "a burlarse de Marcelino y le ridiculizaba". También ha relatado al tribunal que entre sus compañeros se contaba que Galán hablaba "mal" de Martín-Blas, a quien "siempre estaba ridiculizando a nivel profesional y físico. "Decía que era un inútil", ha asegurado la agente.

Y esta rivalidad se producía, según ha explicado la agente, porque Martín-Blas había rechazado proponer a Galán para una condecoración: "Quería que odiáramos a Marcelino y se contaba que no le propuso para una medalla, y por eso iba contra él", ha respondido la agente, para después relatar que en el caso del Pequeño Nicolás se llegó a sentir presionada por Jesús Vicente Galán para que abandonar la investigación que lideraba policialmente Martín-Blas.

Y estas supuestas presiones fueron plasmadas por el propio Martín-Blas en una carta dirigida el juez del caso del Pequeño Nicolás, que el letrado Antonio Alberca ha presentado como prueba de esa rivalidad, que Jesús Vicente Galán negó en su declaración como testigo.

Enfrentamiento

Tras el interrogatorio del letrado Alberca, el fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro ha preguntado a la testigo si podía recordar cuando comenzó la mala relación entre Martín-Blas y Galán, ante lo que la testigo ha contestado: "De Galán hacia Martín-Blas, desde el minuto cero, pero a Marcelino nunca le vi hablando mal de Galán".

La declaración de esta agente es la segunda que se produce en este sentido. En concreto, otro agente destinado en Asuntos Internos ha recordado que entre Galán y su entonces jefe, Marcelino Martín-Blas había cierta rivalidad. Además, según explicó el letrado Alberca en el plenario, Galán habría cambiado de versión en su declaración en el juicio con respecto a la que realizó en la instrucción, en calidad de investigado.