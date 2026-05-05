Formación militar
Leonor se sube a un caza F-5 para aprender a combatir desde el aire
La Princesa de Asturias sobrevoló Badajoz con un instructor de la base aérea de Talavera la Real
Leonor se subió a un avión de combate F-5 el pasado 22 de abril, según ha informado la Casa del Rey este martes, como un ejercicio de su formación militar de este año. La Princesa de Asturias se fue con sus compañeros del Ejército del Aire y del Espacio de Murcia a la base de Talavera la Real (Badajoz), donde se instruye a los pilotos en ese modelo que es en el que en España se usa para la enseñanza del Curso de Caza y Ataque.
La joven se montó en el caza con un instructor del Ala 23, para conocer la preparación de los alumnos de cuarto curso, ha explicado la Zarzuela. También, el día de antes, el 21 de abril, los estudiantes estuvieron en la base aérea de Los Llanos (Albacete) para ver cómo funcionan los reactores Eurofighter, que son utilizados para garantizar la seguridad del espacio aéreo tanto en el territorio español como en las misiones de la OTAN. Leonor y sus compañeros estuvieron en los hangares y presenciaron una exhibición aérea.
Julio de 2027
La Casa del Rey recuerda que este próximo mes de julio la heredera del trono finalizará el programa de formación militar especial y condensado de tres años y ha informado de que no recibirá los reales despachos de las tres academias hasta julio de 2027, cuando sus compañeros de las respectivas promociones acabarán sus cinco años de curso. Será en ese mes cuando la Princesa de Asturias participará en las ceremonias de entrega de esos despachos en Zaragoza (Ejército de Tierra), Marín (Armada) y San Javier (Aire).
Leonor está realizando unos estudios a su medida, basados en el real decreto 173/2023, de 14 de marzo, aprobado por el Gobierno, que es el responsable de la formación militar de la futura jefa de Estado. Otra cuestión es la educación universitaria, una decisión que corresponde a ella y a sus padres. La semana pasada se supo que ha escogido estudiar Ciencias Políticas en la universidad pública Carlos III.
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