Vox lanza una ofensiva para extender la "prioridad nacional" a todo el país y Abascal acusa al PP de ser preso de sus "complejos"

Vox no suelta prenda. La "prioridad nacional" que los de Santiago Abascal lograron imponer en los acuerdos con el Partido Popular (PP) en Extremadura y Aragón para hacer presidentes de esas comunidades a María Guardiola y Jorge Azcón respectivamente, se seguirá debatiendo en otras instituciones. El grupo de la extrema derecha en el Congreso de los Diputados registró este lunes una Proposición no de Ley (PNL) para que ese principio sea debatido en el pleno de la Cámara Baja, lo que no tendrá ningún efecto (lo más probable es que la mayoría lo rechace, aunque en todo caso una PNL no tienen ningún valor vinculante, más allá de instar al Gobierno a acometer una determinada política) pero sí obligará de nuevo al PP a posicionarse.

La iniciativa la anunció la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, quien señaló que "en un contexto de recursos limitados, donde cada español nace ya con una deuda debajo del brazo, con el paro juvenil más alto de la Unión Europea, con el mayor índice de pobreza infantil de la Unión Europea, con los salarios estancados desde hace treinta años, y con el mercado de la vivienda más tensionado que nunca, nuestros recursos deben ir prioritariamente a dar respuesta a las necesidades de los españoles". Poco después, en su atención diaria a los medios de comunicación durante la campaña electoral en Andalucía, en esta ocasión desde Puente Genil (Córdoba), el propio Abascal se refirió de nuevo a la cuestión, arremetiendo veladamente contra los de Alberto Núñez Feijóo: "Otros, que deberían estar en nuestra posición, ¿por qué no se atreven? pues probablemente por complejos y por miedos".

El presidente de Vox, en tono sarcástico, ahondó así en su reproche: "No solo tienen miedo a ponerse a favor de la prioridad nacional porque alguien los vaya a excomulgar, o alguna ONG les vaya a decir que son muy inhumanos o muy insolidarios, sino que tienen miedo a llamar 'mafia' al Gobierno de Pedro Sánchez, tienen miedo a definir a este Gobierno como lo que es", concluyó, aludiendo a los últimos avatares del juicio del caso mascarillas que se sigue estos días en el Tribunal Supremo, con el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como principal inculpado.

Sémper reaparece

Apenas unas horas antes, en su reaparición en un desayuno informativo tras su baja por el cáncer que padece, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, aseguró que la auténtica prioridad nacional debe ser, a su juicio, "la vivienda". Además, y en línea con lo que viene defendiendo su formación, aseguró que lo recogido en los acuerdos de Extremadura y Aragón no supone discriminación alguna, sino que criterios como los años de empadronamiento en una determinada provincia o localidad, o el arraigo familiar en la misma, ponderen sin ser eliminatorios a la hora de recibir ayudas sociales. Incluidas las que tengan que ver con la vivienda.

Poco después de firmado el acuerdo en Extremadura, y antes incluso de cerrar el de Aragón, comunidades ambas gobernadas ya por una coalición del PP y Vox, el debate sobre la llamada prioridad nacional ya llegó de la mano de Vox, y en forma de una moción, al Congreso de los Diputados, aunque en unos términos que excedían lo redactado en los acuerdos de marras, lo que propició el voto negativo del Grupo Popular. "El marco infranqueable es la Constitución, la ley y el Estado de derecho", advirtió entonces la popular Carmen Navarro al partido a su derecha para justificar su posición de voto, después de que los populares hubieran intentado enmendar la moción o incluso que se votase por puntos, de manera fragmentada, para poder expresar su posición, algo que rechazó Vox.

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En aquella ocasión, el diputado Ignacio Hoces ya advirtió que lo acordado en Extremadura y Aragón era satisfactorio para su formación, pero no suficiente. Por ello, instó al PP a realizar una reforma en profundidad de la vigente ley de extranjería para, dijo, limitar la figura del arraigo, a su juicio un "coladero de entrada, que además impide la expulsión del inmigrante y el delincuente".