El abogado de Aldama defiende que Ábalos y Koldo ya estaban previamente "corrompidos" por la trama en Navarra de Santos Cerdán

El abogado del comisionista Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, ha basado su defensa en el hecho de que el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García "ya estaban corrompidos" cuando les contactó en el Ministerio de Transportes, puesto que el contrato con Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas por sí solo no "dimensiona" realmente la organización criminal de la que se acusa en este procedimiento, cuyo origen esta parte sitúa en 2015, por la relación de Koldo García con Santos Cerdán en Navarra.

Durante la exposición de sus conclusiones provisionales, el letrado recordó que la propia UCO habla en sus informes de "organización criminal ya asentada" y que todas las manifestaciones y el "comportamiento titánico" de su cliente han permitido abrir diferentes líneas de investigación, como la que ha dado lugar a la apertura en la Audiencia Nacional de una investigación sobre los pagos del PSOE.

También ha dicho que por esta razón "tienen una lectura" las demandas presentadas por el propio presidente del Gobierno y Santos Cerdán y después por el ministro Félix Bolaños contra Víctor de Aldama. "La organización no se puede trocear", defendió, para subrayar la importancia de las relaciones de Ábalos con personalidades como otros ministros, presidentes de comunidades autónomas o altos cargos ministeriales.

Ha citado igualmente la "oportunidad de negocio" en suelo de la SEPI que desveló el último audio aportado por Aldama una vez iniciado el juicio para argumentar que su cliente "es más que un instrumento", puesto que "se le capta" para otros intereses, como son las relaciones con Venezuela (a través de la carta dirigida al jefe opositor Juan Guaidó). También le ha descrito como "un recaudador de fondos" para sí "y también para el partido" del que formaban parte Ábalos y Koldo.

Así, el abogado ha destacado que su cliente decidió colaborar con la justicia y ello supuso "una entrega a los brazos de la acusación" que requiere un premio que debe concretarse en la aplicación de una atenuante de confesión muy cualificada. No obstante, negó que haya existido un pacto de conformidad con la Fiscalía aunque sea habitual hacerlo y hubiera asegurado una pena menor para su cliente --ningún delito cercano a los dos años de cárcel, lo que evitaría su ingreso en prisión --en función de una colaboración "que está prevista en la ley".

Aportación de Aldama

"Hemos tenido que oír aquí que el señor Aldama coaccionaba a Jésica Rodríguez", es alucinante, ha indicado el abogado de la defensa en relación con el pago del alquiler que ocupaba en Plaza de España la amante del ministro. También se ha referido a que se ha acreditado que la letra de Koldo es la que aparece en unos documentos con adjudicaciones de obras que también se investigan en la Audiencia Nacional.

"¿Qué más podemos hacer?", ha añadido, enfatizando así que la intervención de su cliente "ha permitido iniciar investigación de hechos más graves" que los que iniciaron la investigación, como los que han permitido imputar a Santos Cerdán, actualmente en prisión, tras hablar su cliente del "cupo vasco".

"El delito se comete desde las instituciones, pero esas instituciones no son el señor Aldama", añadió el letrado, que subraya que es "loable" que su cliente diera el paso de confesar y aportar nuevos hechos que refuerzan el delito de cohecho señalado con el pago de 10.000 euros periódicos. "Lo importante es la lucha contra la corrupción y el ciudadano que contribuye a identificar nuevos integrantes de una organización desconocidos por la investigación policial", dijo también. Según Choclán, el tribunal tiene la oportunidad de fijar doctrina sobre esta situación que es "soberana" por encima de lo que puedan considerar los ciudadanos o el propio Gobierno.