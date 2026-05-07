El crucero del hantavirus no atracará en Tenerife, los pasajeros serán evaluados a bordo y la evacuación será en lancha

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha explicado que el crucero afectado por un brote de hantavirus no va a atracar en el puerto de Granadilla (Tenerife), sino que solo fondeará, por lo que no tocará costa canaria. Los pasajeros serán desplazados en lanchas para su traslado posterior al aeropuerto.

Así lo ha explicado a la salida de la reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres para analizar la situación y el procedimiento a seguir con los pasajeros del 'MV Hondius' que llegarán a Canarias, para su control y traslado posterior a Madrid, en el caso de los 14 españoles, y a sus países de origen, en el caso del resto del pasaje.

Desde Sanidad señalan que el fondeo del barco es una opción que ya se contemplaba por las características técnica del puerto, que no está preparado para el desembarco de personas.

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"El buque en ningún caso atracará, solo fondeara, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo disminuyen, y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va ser con una lancha o nave nodriza que pueda ir a recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto", ha asegurado Clavijo a la salida del encuentro celebrado en el Ministerio de Sanidad.

"En ningún caso los pasajeros saldrán del buque hasta que no esté la aeronave en el aeropuerto y se hará con todas las garantías", ha incidido el presidente canario, quien ha señalado que se utilizarán equipos de protección individual "para evitar cualquier tipo de contagio y transmisión".

Además, el presidente canario ha reclamado que el buque "esté el menor tiempo posible" fondeado, por lo que si "no tiene ningún tripulante que necesite atención médica, automáticamente desde que se produzca el desembarco de todos los pasajeros y sus traslados a sus países, que continúe hacia los Países Bajos".

Deber moral

Clavijo ha insistido en su desacuerdo con que el buque haya salido de las costas de Cabo Verde en dirección a Canarias y ha lamentado que no le hayan dado en el encuentro "el informe en el que se negaba Cabo Verde a la atención, ni tampoco la petición de la Organización Mundial de Salud" de que el crucero navegara hasta el puerto de Granadilla.

"La ministra ha transmitido que es una decisión del Gobierno de España, previa petición de la Organización Mundial de Salud, que era un deber ético y moral y que por lo tanto asumía que el Gobierno de España había tomado esa decisión, nosotros no estamos conformes, pero es competencia del Gobierno de España y por lo tanto no podemos hacer nada", ha añadido.

En el encuentro, que ha calificado como "necesario", Clavijo ha pedido al Gobierno que le vaya transmitiendo toda la información sobre la evaluación de la salud de los pasajeros a lo largo de la travesía, "para poder ir viendo si algún pasajero muestra síntomas o si están en perfecto estado".

Llamamiento a la responsabilidad

Por su parte, los ministros García y Torres han manifestado su compromiso para que los traslados se efectúen con las mayores garantías para los enfermos y para la población.

Mónica García ha destacado "la necesidad de actuar desde la responsabilidad institucional". "En una situación de salud pública como esta, la coordinación y la confianza entre instituciones forman parte de la respuesta sanitaria", ha aseverado la responsable de Sanidad, que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad.

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Este martes están previstas otras dos reuniones técnicas entre los ministerios de Sanidad e Interior con el Gobierno de Canarias, que forman parte de las siete reuniones de coordinación que hoy el Gobierno de España mantendrá con las delegaciones del Gobierno y, a nivel europeo, con los responsables de la seguridad sanitaria y Protección Civil de la UE.