RONDA DE CONTACTOS
Mañueco, propuesto para ser investido de nuevo presidente de Castilla y León
El presidente del Parlamento autonómico, Francisco Vázquez, ha anunciado la propuesta tras la ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria
Valladolid
El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido propuesto este jueves como candidato a la investidura para una sesión plenaria aún sin fecha, según ha explicado el presidente del Parlamento autonómico, Francisco Vázquez.
Tras la ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria, Vázquez ha anunciado en rueda de prensa que el único propuesto para la investidura ha sido Mañueco, pendiente aún de las negociaciones con Vox para firmar un previsible acuerdo de gobierno que ambos partidos ven cerca pero para el que aún no han puesto fecha de firma.
- El nuevo templo de la música techno que abrirá en Castellón: Todos los detalles
- Educación suspende las clases en un colegio de Castelló por la presencia de ratas
- Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
- Un aceite de Castellón conquista la Comunitat Valenciana
- Cuatro heridos y tres detenidos en una disputa entre dos grupos de jóvenes en Almassora
- Agresión homófoba en Burriana: “Cada vez que mi perro ladra pienso que vienen a matarme”
- El festival que ha dejado sin camas a un pueblo de Castellón: 2.500 personas, 120 artistas y electrónica en plena naturaleza
- Informe: El Villarreal reactiva su modelo de club para volver a las raíces: cantera, menos gasto e Iñigo Pérez al frente