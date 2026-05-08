Illa reta a Juanma Moreno a pronunciarse sobre la financiación: "¿Va a decir que sí o que no a 4.800 millones para Andalucía?"

Desde la distancia y pese a no haber participado hasta ahora en ningún mitin, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha decidido entrar de lleno en la campaña electoral de Andalucía. Lo ha hecho para defender el modelo de financiación pactado por la candidata del PSOE, María Jesús Montero, durante su etapa como ministra de Hacienda, y para retar al presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, a pronunciarse. "¿Va a decir que sí o que no a 4.800 millones para Andalucía?", ha espetado durante una entrevista en la SER.

Illa ha utilizado un tono especialmente severo para recriminar a Moreno Bonilla que renuncie a una mejor financiación para su comunidad mientras "recorta impuestos" y, al mismo tiempo, pide más recursos y "se queja" sin poner sobre la mesa ninguna propuesta. ¿"De qué va esto? La política requiere seriedad", ha insistido el president, que lo ha interpelado directamente para pedirle que, si no le gusta el modelo pactado, presente un plan alternativo, algo que, ha hecho hincapié, no ha hecho en los ocho años que lleva gobernando la Junta.

"No la voy a juzgar por quién la propone, sino por el contenido", ha asegurado sobre las críticas del PP por haberse acordado la nueva financiación con ERC. El president ha advertido de que, en todo caso, Catalunya "no va a pedir permiso para liderar España" y que, por ello, continuará defendiendo una propuesta que reivindica como "la mejor" que se ha planteado nunca, además de subrayar que ha sido Montero quien ha encabezado un modelo que, por ahora, aún no tiene fecha -ni mayoría suficiente- para ser votado en el Congreso.

Presupuestos antes del verano

Más críptico ha sido el president de la Generalitat cuando se le ha preguntado sobre en qué punto se encuentra la negociación con ERC de los presupuestos, que según ambas partes avanza a "buen ritmo". "Tenemos un acuerdo para que haya presupuestos en este periodo de sesiones y tengo toda la confianza que el acuerdo se cumplirá", ha asegurado sin entrar en más detalles pero transmitiendo que está convencido de que llegarán a un mínimo común denominador para aprobar nuevas cuentas y dejar atrás las de 2023, actualmente prorrogadas.

Tampoco ha dicho esta boca es mía sobre si la entente incluirá el órgano para que la Generalitat participe de la gestión de los aeropuertos catalanes y la sociedad mercantil que debe substituir al consorcio de inversiones. "Tenemos que ser discretos", ha resumido. Eso sí, ha aprovechado el micrófono para agradecer la "actitud exigente pero responsable" que, a su juicio, está teniendo el partido de Oriol Junqueras.

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Sí que ha dejado entrever que uno de los asuntos que formarán parte del posible acuerdo tiene que ver con Rodalies y la necesidad de "abrir un espacio de planificación y discusión sobre nuevas inversiones en infraestructuras para hacer la red ferroviaria del siglo XXI". Una velada referencia a la línea orbital para conectar ciudades de la segunda corona metropolitana que ERC ya ha definido como una de sus condiciones para dar su 'sí' a los presupuestos.