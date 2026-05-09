El Hondius llegará a Tenerife entre las 5 y 7 de este domingo: los 14 españoles serán los primeros evacuados y llevarán mascarilla FP2

En a ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han ofrecido una una rueda de prensa para informar sobre el barco ‘MV Hondius', que ha sido epicentro de un brote de hantavirus que se ha cobrado tres víctimas, y donde viajan 14 españoles. Los dirigentes han confirmado que el buque llegará a las aguas de Tenerife entre las 5 y las 7 horas de este domingo, hota peninsular -una hora menos en Canarias-, y que un puesto de mando en el Puerto de Granadilla gestionará el dispositivo de desembarco, del que han dado detalles.

La titular de Sanidad ha dado detalles sobre el desembarco del barco, que quedará en aguas canarias en régimen de fondeo dentro de la dársena del puerto, y que estará asistido con un remolcador. En rueda de prensa este sábado, señaló que los primeros en desembarcar serán los 14 españoles, junto a un miembro de la OMS representante de África que también guardará cuarentena en España,. Lo harán como el resto del pasaje con una mascarilla FP2, que también utilizarán los trabajadores y operarios que participen en los traslados en autobús hasta el aeropuerto.

Antes del desembarco, señaló García, tanto los epidemiólogos embarcados en el barco como los miembros de sanidad exterior harán una "evaluación exhaustiva de las personas para confirmar que siguen asintomáticas". "A partir de ahí, los pasajeros irán desembarcando de forma escalonada y ordenada, en coordinación permanente con la disponibilidad de los vuelos en pista y con los distintos operativos internacionales de repatriación que se han previsto para cada país". Los equipos sanitarios que intervengan en la atención y supervisión médica utilizarán, señaló García, "los correspondientes equipos de protección individual en todo momento".

Los pasajeros, al desembarcar, sólo podrán llevar "un pequeño equipaje de mano, cerrado en bolsa con lo imprescindible: su documentación, teléfono móvil, cargador, artículos básicos y sus pertenencias". "Ni parte del equipaje ni la persona fallecida desembarcarán en Canarias, sino que partirán con parte de la tripulación", defendió.

El navío continuará hasta Países Bajos, que se hará cargo de los pasajeros restantes y donde se realizará la desinfección de la embarcación. En España solo permanecerán los españoles, además de un miembro de la Organización Mundial de la Salud que representa a África, por considerarse un contacto, según ha precisado García. El resto de pasajeros que desembarquen irán directamente a otros países.

En estos momentos hay dentro del buque 147 personas, entre pasajeros y tripulación, y cuatro representantes sanitarios: dos epidemiólogos de Países Bajos, el representante de la Organización Mundial de la Salud de África y un representante del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglé).

"No van a correr riesgo alguno"

Marlaska ha precisado que "el desembarco se hará por grupos nacionales", y que sólo desembarcarán una vez que su avión esté disponible en el aeropuerto. Además, ha insistido en garantizar la seguridad del proceso, asegurando que los pasajeros "solo tendrán contacto con los profesionales que trabajan en el dispositivo de repatriación, que estarán protegidos con sistemas de protección".

Sobre los trabajadores implicados en la operación, ha asegurado que "no van a correr riesgo alguno": "Todas las personas van a estar aisladas, no va a haber contagio alguno", volvió a insistir el ministro del Interior, que precisó que el barco fondeará en aguas canarias "lo imprescindible" para completar la operación de desembarco.

A lo largo de este domingo los españoles aterrizarán al aeropuerto de Torrejón de Ardoz y serán trasladados al Hospital militar Gómez Ulla, donde se les practicará una PCR y llevarán a cabo una cuarentena, repitiéndole la prueba una semana después.

Respecto a la repatriación del resto de pasajeros, Marlaska ha asegurado que ya están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos, por parte de países miembros de la UE; y de Gran Bretaña y EEUU, de países no miembros.

Además, ha avanzado que el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea ha puesto dos aviones a disposición de aquellos pasajeros de países de la Unión Europea que no dispongan de un aeroplano nacional. Asimismo, ha señalado que también existe un compromiso del mecanismo europeo para poner otros dos aviones "en caso de que sea necesario" a disposición de los pasakeros de países de fuera de la Unión Europea. En total, 30 pasajeros continuarán en el barco hasta Países Bajos.

Orden judicial sobre la cuarentena

La ministra de Sanidad también se ha pronunciado sobre la cuarentena, advirtiendo de que el Ministerio ya tiene los mecanismos legales para obligar a los pasajeros a guardarla, en caso de que sea necesario. "Ya tenemos la ratificación judicial de la orden del Ministerio de aplicación de las medidas de salud públicas que son relativas a esta cuarentena", defendió la ministra.

La aclaración llega después de la confusión generada esta semana por las declaraciones contradictorias de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que defendió que la cuarentena era "voluntaria". Una afirmación que la propia García aclaró, asegurando que confiaban en la voluntad de los españoles pero que trabajaban en un informe jurídico para hacerlo obligatorio, en caso de qeu hubiera resistencias.

La ministra no ha especificado cuánto tiempo tendrán que guardar cuarentena, pero sí ha defendido que el plazo empezará a contar "desde el último día que ha tenido un contacto con un caso", algo que García ha situado en el "27 o 28" de abril, aunque ha precisado que sí algún pasajero diera positivo, habría que ampliar los plazos.

Viaje a Tenerife

Tanto García como Marlaksa viajarán esta tarde a Tenerife, donde estará el expresidente canario y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el objeto de supervisar el dispositivo, y lo harán con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, en el Complejo de la Moncloa. Con el directivo de la OMS también se reunirá esta tarde a las 17 horas el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa para abordar la operación de desembarco del crucero MV Hondius el domingo frente a las costas de Tenerife.

Los ministros y el director general de la OMS realizarán un seguimiento directo desde el puesto de mando habilitado para coordinar el operativo de desembarco, una vez que el buque se sitúe frente a la costa entre las 3:00 y las 5:00 horas del domingo. En el Hondius viajan 144 personas, entre ellos 14 españoles, que guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

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