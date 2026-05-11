Canarias mantiene el pulso con el Gobierno por el ‘Hondius’: "Informes se han pedido muchos y hemos tenido pocos"

No se rebaja el choque institucional entre el Gobierno de Canarias con el Ejecutivo de España por la gestión del fondeo del MV Hondius en el puerto de Granadilla, aunque la tensión no llega al extremo de una ruptura de relaciones. El portavoz del Gabinete autonómico, Alfonso Cabello, aseguró este lunes que Canarias seguirá colaborando para culminar el dispositivo de evacuación del crucero, pero reprochó al Estado no haber informado todavía con el “rigor y el formalismo” necesarios sobre una operación que afecta tanto a la seguridad sanitaria de la Comunidad Autónoma como a todo el personal del operativo que participa en el operativo: "Informes se han solicitado muchos y hemos tenido pocos".

"Mandar wasaps está muy bien para contarnos cosas, pero en cuestiones tan importantes que afectan a la seguridad para el pueblo canario y todo el personal técnico, se necesita más rigor que unos mensajes, se necesitan informes técnicos que avalen las decisiones", insistió el portavoz.

Y es que a estas alturas de la evacuación, "seguimos sin conocer el informe inicial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que decidió trasladar el barco desde Cabo Verde a Tenerife". Además, según confirmó Cabello tras la reunión del Consejo de Gobierno, "aún no se nos han despejado las dudas" por la decisión que en la noche del sábado hizo escalar la tensión entre el Estado y Canarias y que motivó que la Comunidad Autónoma no avalara el fondeo del crucero: "no había garantías sobre la salud de los pasajeros, como se ha demostrado al dar dos de ellos positivo en sus países de origen, porque no se les hizo ningún test de PCR; y tampoco se iba a realizar la evacuación en el menor tiempo posible porque la operativa aérea se infrautilizó".

El protavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, bebe agua antes de comparecer ante los medios de comunicación. / Ramón de la Rocha / Efe

Sin respuestas a tres dudas

"Todos los pasajeros podrían haber sido evacuados el domingo sin esperar a este lunes. ¿Por qué el avión de Países Bajos partió con 150 plazas libres y este lunes tiene que volver para recoger a los australianos? No tenemos respuesta", insistió el portavoz.

El Gobierno de Canarias admite que la comunicación con los ministerios empezó a fluir desde el miércoles, cuando se organizó el dispositivo, pero sostiene que siempre mantuvo tres dudas esenciales, que se hicieron muy evidentes en la noche del sábado: cuál era la situación real de los pacientes dentro del barco, que el fondeo durara el tiempo “mínimo e indispensable” y que la evacuación aérea se diseñara también con esa misma lógica de mínima permanencia.

Cabello hizo hincapié de forma reiterada en que las explicaciones remitidas hasta ahora por el Gobierno central no bastan para justificar las decisiones adoptadas y lamentó que el Ejecutivo de España haya intentado presentar la posición canaria como un gesto de confrontación política. "No se trata del choque por el choque", defendió.

Los ministros Fernando Grande-Marlaska (i), Mónica García y Ángel Víctor Torres durante una de sus comparecencias para explicar el operativo de evacuación. / Andrés Gutiérrez

No hubo seguridad al 100%

Para el Gobierno canario, no se actuó desde los ministerios implicados con mayor prevención y transparencia, por lo que "la seguridad 100% no la ha habido en ningún momento" porque no existe ningún informe que garantizara que la operación estaba completamente exenta de riesgo.

También rechazó que el Ejecutivo de Clavijo haya usado el miedo como arma política: "Nunca"

"Lo que hemos hecho es exigir información y transparencia para, precisamente, no dar alas a los bulos y a la desinformación", remachó.

Pasajeros del MV Hondius durante su evacuación. / Andrés Gutiérrez

El molesto "criterio propio" de Canarias

En cuanto a las relaciones con el Estado, insistió en que "a lo mejor el Gobierno de España no está acostumbrado a que Canarias opine y decida, pero eso no quiere decir que las relaciones se vayan a romper".

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"El Gobierno de Canarias tiene un criterio propio y eso molesta, pero no hemos roto ningún tipo de relación institucional", concluyó el portavoz.