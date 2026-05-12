Ayuso: "Los gobiernos de México y España nos han puesto en peligro a mi equipo y a mí"

Cuatro días después de la abrupta cancelación del tramo final de su polémico desplazamiento a México, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado los motivos que le llevaron a la suspensión de los cinco últimos días del viaje. Ayuso ha insistido en las acusaciones de boicot por parte de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, negadas tanto por el grupo hotelero que acogía los Premios Platino, a los que finalmente no acudió, como por las propias autoridades mexicanas, y ha denunciado el "abandono" por parte del Gobierno de España.

"El Gobierno de México y el Gobierno de España ha puesto en peligro a mi equipo y a mí", ha señalado en una entrevista en la cadena Cope. "Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio, porque esta señora", ha añadido en referencia a Sheinbaum, "se ha dedicado el día entero, todos los días de las mañaneras, de una manera incomprensible a insultar, a ofender, a echar fuego contra nosotros, y el Gobierno desde aquí también, sin saber ni cómo estábamos, ni dónde nos encontrábamos, ni cómo nos hemos tenido que proteger".

Ayuso ha explicado que si decidió no acudir a los Premios Platino, "evento que adoro", ha dicho, y suspender la parte final del viaje en Monterrey, que incluía, ha asegurado, encuentros con la patronal y unas 60 empresas del país, con potenciales inversores o una visita al Instituto Tecnológico, fue por no poner en peligro a su equipo ni a ella misma. "Hemos tenido que cortar y desaparecer. Y si no es porque nos han protegido y nos hemos buscado la vida, podríamos haber tenido cualquier problema y nadie encargarse de ti", ha asegurado.

La presidenta madrileña ha insistido en señalar la actividad del narcotráfico en el país para justificar su decisión. "Desde que llegó Morena [el partido de Sheinbaum y de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador] ha habido centenares de políticos asesinados. Si nos vamos al número de funcionarios asciende más de mil", ha subrayado. "Es un país sumido por el narcotráfico y muchos de los estados mexicanos son directamente gestionados por ellos, por el narco. Es profundamente violento y peligroso y el Gobierno nos ha abandonado", ha insistido.

Noticias relacionadas

"Es algo que a mí me parece gravísimo", ha incidido. "Sobre todo porque no hay diplomacia española para según qué instituciones, para según qué funcionarios ni qué políticos".