El Congreso suspende cautelarmente las acreditaciones de los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo

La Mesa del Congreso ha suspendido de manera cautelar las acreditaciones de los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo, a la espera de que se resuelvan los procedimientos sanciones que están en fase final. La decisión, adoptada por la mayoría de PSOE y Sumar, se produce tras la retahíla de denuncias que se han presentado contra ambos en los últimos meses. Tres de ellas están en proceso de finalizar, pero a la vista de la reincidencia de los dos agitaodres la Mesa ha tomado la determinación de suspender cautelarmente la acreditación como periodistas a ambos "a la espera de la resolución definitiva de los numerosos expedientes que tienen.

En el caso de Quiles, está a punto de concluir el expediente de las dos primeras denuncias que se presentaron contra él, aunque, tiene pendientes otras seis. La primera de ellas se refiere al 20 de noviembre del pasado año cuando Quiles, acreditado como redactor y no como reportero gráfico u operador de televisión, se saltó el reglamento para grabar a Pedro Sánchez por los pasillos de la Cámara, algo que está prohibido. La segunda denuncia se produjo unos días después al cometer la misma falta para grabar a José Luis Rodríguez Zapatero.

Ndongo, por su parte, fue el primero en ser denunciado por una de sus prácticas habituales, interrumpir las ruedas de prensa. En aquel caso fue de la portavoz de Sumar, Verónica Barbero. Ndongo se saltó los turnos asignados a periodistas de otros medios para preguntas y obligó a la paralización de la rueda de prensa. Hace dos semanas volvió a repetir una situación similar, llegando a insultar a otros comunicadores, y después persiguió a la diputada de En Comú Podem Aina Vidal, lo que le ha valido otra denuncia por parte de Sumar.

Nuevos casos

En la reunión de la Mesa se han visto, además, cuatro informes elaborados por el Consejo Consultivo por otras tantas denuncias que ya están en tramitación: una por una discusión de Quiles con el portavoz del PSOE, Patxi López, en sala de prensa; otra por otro vídeo que grabó de Sánchez en los pasillos de la Cámara; y dos denuncias presentadas por la líder de Podemos, Ione Belarra, contra ambos agitadores por asediarla en el patio del Congreso.

Además, la Mesa ha iniciado el expediente de otras cuatro denuncias presentadas en las últimas semanas: una del PSOE por la utilización de Quiles del despacho de una diputada del PP para hacer un vídeo; otra de la diputada de En Comú Podem Aina Vidal por el día en que Ndongo, tanto en la sala de prensa como en la calle, la increpó; una de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) por los insultos de Ndongo a un periodista de RNE; y una última registrada por Sumar por la interrupción de Ndongo de una rueda de presa la pasada semana. .

El procedimiento

La tramitación de las denuncias ha seguido un proceso que se ha demorado casi seis meses. El reglamento establece que una vez que la Mesa recibe la denuncia, se abra un procedimiento sancionador y se informe al Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, compuesto por un miembro de cada grupo parlamentario y con la presencia de las entidades representativas de las asociaciones de periodistas. Este órgano deberá elaborar un informe sobre los hechos ocurridos en el plazo de 15 días.

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Después, la Mesa remite la denuncia a un letrado, que es el encargado de instruir el procedimiento, abriendo un plazo para que los denunciados puedan presentar alegaciones. En ambos casos se ha ido ampliando en varias ocasiones los tiempos para alegaciones con la intención de que el proceso fuese lo más garantista posible. Finalmente, el letrado ha elevado un informe y ya ha sido la Mesa del Congreso quien ha tomado la decisión final.