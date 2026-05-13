El hantavirus 'infecta' las relaciones entre el Gobierno de Canarias y la oposición

La crisis sanitaria provocada por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius que fue evacuado en Tenerife derivó este miércoles en el Parlamento, de forma clara, en una ruptura entre el Gobierno de Canarias y la oposición. Justo en el inicio del último año de la legislatura, el hantavirus adelantó la larga precampaña que se avecina.

El presidente Fernando Clavijo compareció, al igual que el martes, visiblemente molesto y lanzó una batería de reproches al Ejecutivo central y al PSOE canario, denunciando falta de información, imposiciones desde Moncloa y una actitud de “arrogancia y prepotencia” hacia Canarias.

“Lo que ha recibido el pueblo canario fue arrogancia, seguidismo y prepotencia”, afirmó Clavijo desde la tribuna parlamentaria. El presidente insistió en que el Ejecutivo autonómico nunca se opuso a la solidaridad humanitaria, sino a la forma en la que se gestionó la operación: “Todas nuestras sugerencias fueron rechazadas. Pedíamos garantías de seguridad, PCR antes del desembarco, que la evacuación se hiciera en un solo día y no se nos hizo caso”.

Actuación unilateral del Estado

El líder nacionalista sostuvo que el Gobierno de España actuó unilateralmente y sin transparencia. “Había contagiados en ese buque que viajaron desde Cabo Verde”, advirtió, defendiendo que el Ejecutivo autonómico solo reclamaba información y coordinación institucional.

“Decidimos ser leales y dar un paso al lado, no hacia atrás, y colaboramos. Lo que no quisimos hacer es ser cómplices de esa decisión sin ninguna información, y por eso fueron los representantes del Estado quienes firmaron el fondeo del buque”, aseguró

La intervención del presidente elevó aún más la tensión política cuando denunció una supuesta subordinación del PSOE canario a las decisiones de Moncloa. “Con otros gobiernos la lealtad no está con los canarios, sino con los que mandan en Madrid”, afirmó.

El PSOE acusa a Clavijo de “alarmismo” y “boicot”

La respuesta más contundente llegó desde el PSOE canario. El portavoz socialista, Sebastián Franquis, defendió la actuación del Ejecutivo central y negó cualquier ocultación. “Ha habido 14 reuniones con el Gobierno de Canarias”, afirmó, recordando que la decisión respondía a una petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y “no es un capricho del Gobierno de España. Somos un país serio”.

Franquis acusó directamente a Clavijo de alimentar el miedo social y deteriorar la imagen exterior del Archipiélago. “Me siento orgulloso de esa Canarias solidaria y me duele que el presidente se negara a que ese barco fondeara”, afirmó.

En términos aún más duros se expresó Luis Campos, quien acusó al presidente de actuar de manera “vergonzosa e insolidaria”. “Usted no es Canarias”, espetó a Clavijo desde su escaño, al que acusó de generar “desinformación y alarma social” en su “intento de boicotear la operación de evacuación”.

PP y CC cierran filas con el presidente

Frente a las críticas socialistas, PP y CC cerraron filas con Clavijo. La conservadora Luz Reverón denunció “el desprecio sistemático de Pedro Sánchez con Canarias” y acusó al Gobierno central de actuar con “prepotencia, opacidad y ninguneo absoluto”.

“Para el sanchismo, Canarias es un territorio para usar y tirar”, afirmó Reverón, quien reprochó al PSOE canario haber “agachado la cabeza frente a Madrid”.

Por su parte, José Miguel Barragán insistió en que “Canarias no ha abandonado a nadie” y defendió que el Archipiélago solo exigía “información y garantías de seguridad”.

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“Canarias dijo solidaridad sí, pero unilateralidad no”, concluyó.