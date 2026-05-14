Feijóo hará campaña este jueves en Jaén y el viernes cerrará en Almería tras recorrer las ocho provincias andaluzas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hará campaña este jueves en la provincia de Jaén, donde finalmente celebrará un mitin en Bailén y no en Andújar, como estaba previsto inicialmente, después de que el Ayuntamiento de este municipio haya decretado dos días de luto oficial por la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico.

El viernes ha elegido Almería para cerrar la campaña, en un acto en el que no coincidirá con su candidato, Juanma Moreno, que estará en Málaga.

De esta forma, Feijóo habrá recorrido las ocho provincias andaluzas en campaña pidiendo el voto para Moreno con el objetivo de que revalide la mayoría absoluta que cosechó hace cuatro años. Fuentes del PP admiten que es un objetivo "difícil" pero posible.

"Las elecciones no se ganan con buenas sensaciones, se ganan con votos. Y por tanto de aquí al domingo hasta que cierren las urnas tenemos el compromiso de conseguir los votos necesarios para Andalucía", afirmó Feijóo este martes en Tomares (Sevilla).

La mayoría de las encuestas que se publicaron el lunes sitúan a Moreno al borde de la mayoría absoluta. Hace cuatro años, el PP-A cosechó su primera mayoría absoluta esta región --histórico feudo gobernado por los socialistas durante 30 años-- tras alcanzar los 58 escaños (43,1% de los votos).

Los socialistas lograron entonces 30 escaños (24,09%) y Vox se consolidó como tercera fuerza con 14 diputados autonómicos (13,46%). Las encuestas sitúan a Moreno como ganador de los comicios de mayo y la gran incógnita es si logrará repetir la mayoría absoluta

Paradas en Sevilla, Jaén y Almería

Feijóo, que el martes hizo campaña en Sevilla con un mitin por la tarde en Tomares, se desplazará este martes a la provincia de Jaén, donde clausurará un mitin en la plaza de la Constitución a partir de las 19.00 horas, donde, antes del cierre por parte del líder 'popular', intervendrán el presidente provincial del partido, Erik Domínguez, y la cabeza de lista por Jaén, Catalina García.

Y el viernes, el líder del PP cerrará campaña en Almería, en un mitin en el que no estará acompañado por Moreno, que esa tarde pondrá el broche final en Málaga, su tierra natal.

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Ambos sí que coincidieron el pasado domingo 10 de mayo en Málaga en un mitin multitudinario de ecuador de campaña, la primera foto juntos en toda la campaña. La estrategia del partido ha pasado por dividir las caravanas electorales para "peinar más territorio" y llegar a más electores, según fuentes de la formación.