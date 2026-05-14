Montero y Zapatero rescatan a los históricos del PSOE de Cádiz para movilizar al electorado: "Volved a confiar en nosotros, que no despiste nadie su voto"

"Nos faltan unas horas para volver a San Telmo". El mitin del PSOE-A en Cádiz ha sido una fiesta. La candidata de los socialistas a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se han rodeado de la vieja guardia del PSOE gaditano para movilizar a los suyos. Rafael Román, Luis Pizarro, Juan Cornejo o Manuel Jiménez Barrios se han dado un baño para pedir el voto a los que un día confiaron en ellos.

Los gritos en Momart por las canciones de JC Reyes han sido sustituidos este jueves por las aclamaciones a cada declaración del expresidente del Gobierno. Los militantes y simpatizantes del PSOE-A que este jueves han acudido al mitin en la conocida sala de fiestas por los sones de Niña voladora, leds verdes y una bola de discoteca. Todos se dejan las manos cada vez que quienes toman la palabra dan por hecha la victoria.

"No podemos despistarnos ni permitir que se despisten otros compañeros de izquierda". "Hay que sacar el tiempo de donde sea". "Tenemos que convencer de aquí al domingo". "La sorpresa es que vamos a ganar las elecciones". Montero no ha querido dejar nada al azar y ha repetido una y otra vez la importancia de que los suyos se movilicen el domingo: "La solución no es otra que votar al PSOE".

Zapatero concentra las ovaciones

Las encuestas, sin embargo, no cambian. Los últimos sondeos vaticinan, una vez más, que los socialistas volverán a caer, algo que muchos en la formación consideraban imposible, por debajo de los 30 escaños. El PSOE-A no termina de recuperar a aquellos andaluces que prestaron su voto a Moreno en los últimos comicios y pierde también apoyos a su izquierda, donde tanto Por Andalucía como Adelante Andalucía crecen.

Tras Montero, ha llegado Zapatero y los aplausos se multiplican. El expresidente se ha convertido en un activo electoral, el comodín de los socialistas para tratar de impulsar los ánimos y los resultados. Ocurrió en Huelva y ha vuelto a ocurrir en Cádiz. "El presidente Zapatero se está volcando en la campaña", ha aplaudido Montero, que ha subrayado que el ex secretario general del PSOE está "ayudando al partido donde se necesita".

El expresidente ha pasado de Hernán Cortés al hantavirus, para defender el papel de los socialistas en los gobiernos de España. "Quien es progresista vota a quien tiene fuerza, que es el PSOE", ha asegurado ante un público en pie entregado a su discurso para subrayar que "no votar es perder una gran oportunidad". Así, ha defendido la "decencia" de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y sus gobiernos.

Una defensa del Carnaval

La denuncia del PP ante la Junta Electoral Central (JEC) un festival de Carnaval en Alcalá de Guadaíra centra el último sprint de la campaña y ha pillado a los socialistas en Cádiz. De hecho, la candidata ha amagado con entrar con una copla de la comparsa DSAS3, una de las agrupaciones señaladas por los populares por su actuación de este próximo sábado. "¿A dónde va a llegar ese afán de control?", ha preguntado Montero.

Pese a que el alcalde de Cádiz, el popular Bruno García, ya ha salido a pedir a los suyos que se retracten, el titular estaba hecho y ha servido al PSOE para cargar contra el presidente Juanma Moreno. "Somos la cuna de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la Pepa, de la Constitución Española", ha recordado la líder de los socialistas en la comunidad autónoma, para subrayar que "a Cádiz nunca nadie le ha callado la boca".

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La campaña enfrenta ya sus últimas horas. Este viernes, los socialistas cerrarán los actos en Sevilla, de la mano del presidente Pedro Sánchez en Sevilla. Quedan 48 horas para que, como ha pedido Montero, el PSOE-A le dé la vuelta a las encuestas y 24 para poder pedir el voto a "cualquiera que haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas".