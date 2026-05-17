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Elecciones andaluzas

La participación en Andalucía alcanza el 37,2% a las 14 horas, casi 3 puntos más que en 2022

La participación en Andalucía es del 15,10% a las 11:30 horas, casi igual que en 2022

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Javier Vendrell Camacho

EFE

Sevilla

La participación en las elecciones andaluzas ha alcanzado el 37,2 % a las 14.00 horas, 2,96 puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, del 34,24 %, según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral.

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