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La Audiencia Nacional da la razón a Ayuso y paraliza la declaración de su sede de Gobierno como lugar de memoria

Uno de los magistrados discrepa porque cuando el edificio de la Puerta del Sol albergaba torturas franquistas no se podía "ni siquiera imaginar" que llegara a ser sede de un gobierno regional

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Audiencia Nacional ha paralizado el acuerdo de octubre de 2025 por el que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática declaró la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la madrileña Puerta del Sol como lugar de Memoria Democrática por alojar durante la dictadura franquista la Dirección General de Seguridad, que se convirtió en un instrumento de represión del régimen hasta 1979.

“No puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa" señalan los magistrados. La decisión cuenta con el voto particular de uno de los magistrados, Luis Helmuth Moya, que discrepa de sus compañeros y recuerda que los hechos históricos que motivan la declaración tuvieron lugar cuando esta institución, tributaria del actual régimen democrático, no existía "ni se podía siquiera imaginar que existiese".

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