Investigación
El juez imputa a Zapatero por tráfico de influencias y otros delitos y le cita el 2 de junio
La UDEF pone en marcha una operación y se registra la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.
Fuentes policiales señalan a EL PERIÓDICO que la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) ha puesto en marcha una operación relacionada con estas pesquisas sobre las que se acaba de levantar el secreto. En este momento se está registrando la oficina del expresidente y varias empresas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Sacó un 9,26 en Medicina y pudo elegir cualquier hospital de España: por qué Àngela ha decidido quedarse en Castellón
- Cambio de propiedad en el bar Las Planas para seguir igual: La tercera generación compra el local para blindar su historia en el Grau de Castelló
- El ginecólogo atacado por un tiburón en su luna de miel con una castellonense rompe su silencio: 'Ganas de volver a levantarse
- Una plaza única en la provincia de Castellón cumple 75 años y estrena voz
- La cabalgata de las fiestas vuelve a iluminar la noche de Vila-real 17 años después
- Un joven de Castellón conquista ‘La Voz Kids’ y entra en el equipo de Edurne
- Un juvenil de Castellón marca 20 goles en un partido que acaba 30-2: “Preguntamos si querían acabar antes, me sentía mal”