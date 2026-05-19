Barbón reconoce la ayuda "clave" de Zapatero en las elecciones de 2023 y reclama "presunción de inocencia" para el expresidente

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reclamado este martes en Oviedo que se respete la “presunción de inocencia” del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Barbón ha reconocido el apoyo “clave” recibido de Zapatero en la campaña electoral de 2023, pero ha subrayado que se atiene “a las declaraciones que está emitiendo la Comisión Ejecutiva Federal” con relación a la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar al expresidente por un presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, entre los que se encontrarían la organización criminal y la falsedad documental.

“No he leído el auto y no puedo hacer un análisis del mismo. Habrá una investigación judicial. La figura de imputado, palabra que he leído, ya no existe, se llama investigado, una reforma, si mal no recuerdo, que hizo el propio Rajoy en su tiempo”, ha indicado el jefe del Ejecutivo asturiano durante su participación en el II Foro del Noroeste, que organiza Prensa Ibérica.

"Los resultados de Andalucía son malos"

En relación al resultado de las elecciones andaluzas, el presidente asturiano se ha mostrado concluyente: “Hay que ser sincero: cuando los resultados son malos, son malos, punto”. Asimismo, ha indicado que “hay que hacer autocrítica, y eso se tiene que hacer en los órganos del partido, en primer lugar en la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Andalucía”.

A juicio de Barbón, “tenemos que hacer una reconexión con la sociedad, hay que estar en permanente contacto con la sociedad, tenemos que ser organizaciones vivas, una organización cercana”.

El presidente autonómico ha aludido a los buenos resultados electorales que están obteniendo “las fórmulas de izquierdas con sentido de identidad” y ha indicado que “en Asturias, ya desde mi elección como secretario general en el año 2017, hemos trabajado mucho eso, el orgullo de pertenencia, la asturianía, el asturianismo político, y el ser defensores de ello”.

No al "superdomingo" de mayo de 2027

Acerca de la posibilidad de que en mayo de 2027 se concentren en una misma fecha los comicios generales, municipales y autonómicos, Barbón ha puesto de relieve que “no es partidario” de un “superdomingo”. Y ha explicado su postura: “Las elecciones autonómicas y municipales tocan cuando tocan, y a las generales les corresponde al presidente del gobierno fijar la fecha”.

Según Barbón, cada llamada a las urnas tiene sus claves: “Las elecciones son diferentes en cada contexto, y la gente vota en función de lo que cree conveniente en cada contexto, en función de los proyectos, en función de rechazar otro tipo de alternativas…”.

El estancamiento de Vox y los candidatos "débiles" del PP

Lo más positivo de las elecciones andaluzas ha sido, según el presidente regional, “el estancamiento de la base de Vox, de una extrema derecha que además quiere demoler todo lo que es el sistema”.

A juicio del político socialista, en el Partido Popular “deberían tener cierta preocupación”, ya que “teniendo un candidato muy fuerte, como es Juan Manuel Moreno, con una buena valoración, no han logrado la mayoría absoluta, la ha perdido en Andalucía”. Se trata, según Barbón, de un aviso para aquellos lugares en los que el PP “tiene liderazgos muy débiles”.

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El jefe del Gobierno asturiano considera que “los candidatos y candidatas que elijamos tienen que dar un plus, porque lo que estamos viendo es que la ciudadanía se fija en las personas, quiere ver reconocidas sus ideas, quiere verse representada en lo que significa la confianza”.