Una de las empresas registradas por la UDEF es de un empresario venezolano que pagó 300.000 euros a Aldama días antes del Delcygate

Una de las empresas registradas este martes por la Unidad de delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía en el caso Plus Ultra es Soft Gestor S.L., cuyo administrador es un ciudadano español nacido en Venezuela, Carlos Parra Delgado, que ya estuvo en el punto de mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su investigación de la trama Koldo. En concreto, este empresario también es apoderado de la mercantil Apamate Corporate and Trust, que transfirió 300.000 euros a una de las firmas del comisionista Víctor de Aldama. El pago se produjo el 3 de enero de 2020, tan solo unos días antes de que la hoy presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizara en el Aeropuerto de Barajas y se destapara el conocido como 'DelcyGate'.

Los 300.000 euros fueron recibidos por la mercantil Deluxe Fortune, una de las dos empresas que usó el comisionista y conseguidor de la trama Koldo para, presuntamente ingresar las presuntas mordidas de la venta de las mascarillas pagadas por el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y otras Administraciones públicas gobernadas por los socialistas.

Giménez Ochoa

Así informó en abril del 2023 EL PERIÓDICO, dando cuenta de una investigación que apuntaba a que Parra Delgado mantenía entonces cargos directivos en la sociedad FVF Operaciones Globales SL, que fue creada en España por el actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Andrés Giménez Ochoa. Este último fue uno de los cuatro pasajeros que acompañaron en su avión a la entonces vicepresidenta de Venezuela.

En el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se apuntaba el pago a la empresa de Aldama también se decía que en dicho momento no se había podido determinar a qué se debe el abono realizado por la mercantil Apamate Corporate al comisionista de la trama Koldo.

Este martes, la UDEF registra Soft Gestor junto a la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y las sedes de las mercantiles Inteligencia Prospectiva y Whathefav S.L, esta última propiedad de la empresa de las hijas de Zapatero. Las pesquisas están relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, pero también se investiga las relaciones de Rodríguez Zapatero con la mercantil Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, en relación con posibles pagos que superaron los 600.00 euros por trabajos de consultoría tanto a él directamente como a través de Whathefav SL. El caso fue asumido a finales del pasado mes de febrero por la Audiencia Nacional.