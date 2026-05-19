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El PP reclama explicaciones a Sánchez por la imputación de Zapatero: "Los capos de la trama empiezan a caer”

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras el seguimiento de la noche electoral desde la sede nacional del Partido Popular, a 17 de mayo de 2026, en Madrid (España)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras el seguimiento de la noche electoral desde la sede nacional del Partido Popular, a 17 de mayo de 2026, en Madrid (España) / Fernando Sánchez - Europa Press

May Mariño

Nada más conocerse la información desde el Partido Popular valoraron la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero “por corrupción y blanqueo de capitales” y lo calificaron de “gravedad extrema”.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, expresó en X que “no solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez”. “El Gobierno tiene que dar explicaciones ya” porque “el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”.

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