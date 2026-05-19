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Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: última hora de la Audiencia Nacional y reacciones

Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero en un mitin en Huelva el pasado 5 de mayo.

José Luis Rodríguez Zapatero en un mitin en Huelva el pasado 5 de mayo. / Clara Carrasco / Europa Press

Cristina Gallardo

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

Tono Calleja Flórez

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

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