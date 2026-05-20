Terremoto judicial y político
Clavijo exige explicaciones políticas "cuanto antes" para esclarecer las "sombras" de Zapatero en el 'caso Plus Ultra'
El presidente canario califica de "grave" e "inédito" en democracia que un expresidente del Gobierno figure investigado en una causa por presunta corrupción
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclamó este miércoles que se despejen "cuanto antes" las incógnitas abiertas por el auto judicial que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El jefe del Ejecutivo canario, que compareció ante los medios tras reunirse en Vitoria con el lehendakari, Imanol Pradales, consideró que la situación exige "muchas explicaciones políticas" por la dimensión institucional de una investigación que, según subrayó, afecta a una figura central de la democracia española reciente.
Clavijo definió la imputación de Zapatero como "un hecho grave e inédito en democracia" y pidió no restarle importancia aunque marcó una doble cautela: respeto a la acción de los tribunales y "máxima defensa a la presunción de inocencia, pues todos tenemos derecho a poder explicar las cosas y a poder defendernos".
La causa investiga presuntos delitos vinculados al rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra. En ese contexto, Clavijo sostuvo que el auto judicial deja abiertas "muchas preguntas" y alimenta "dudas y sombras" que, a su juicio, no pueden quedar suspendidas en el aire sin una respuesta política clara.
Muchas incógnitas
"Es evidente que hay muchas incógnitas y cuanto antes se despejen desde el punto de vista político, mejor para la tranquilidad y para la buena salud de la democracia", recalcó.
A su juicio, la gravedad del caso obliga a quienes tuvieron responsabilidades públicas o aparecen mencionados en la investigación a ofrecer aclaraciones: "La ciudadanía tiene derecho a que se despejen las preguntas abiertas", defendió antes de recordar que este asunto, al afectar a un expresidente del Gobierno del Estado, adquiere una dimensión que trasciende el expediente judicial.
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