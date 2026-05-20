Rufián pone condiciones a ERC para volver a ser candidato y a la vez se ofrece a liderar un nuevo espacio de izquierda en España

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido públicamente a su partido que no se va a presentar en sus listas "si no hay unas condiciones", que no ha aclarado. "Yo no voy a presentarme por ERC si no hay unas condiciones. Todo el mundo lo sabe y las conversaciones son las que son. Los próximos cuatro años van a ser duros y si no se dan una serie de condiciones, yo no estaré, me iré a mi casa".

En un coloquio celebrado en el Club Siglo XXI de Madrid, Rufián ha vuelto a insistir en su propuesta de unión de la izquierda soberanista de Cataluña o Euskadi con las formaciones de izquierda del resto del Estado "provincia a provincia y con la calculadora en la mano", a pesar de que ERC rechaza esta propuesta. Además, por primera vez se ha ofrecido expresamente a encabezar esa coalición de izquierdas: "Si yo puedo ayudar a que haya una esperanza de unión de las formaciones soberanistas y las fuerzas de izquierda siendo yo el cabeza de lista, p'alante", ha remachado, "si mi presencia puede ayudar, yo estoy dispuesto. Por supuesto".

Pero cuando se le ha vuelto a preguntar por las condiciones que reclama para encabezar la candidatura de ERC y si están relacionadas con esa posible unión de las izquierdas, ha dicho que no: "Necesito una serie de condiciones que mi partido sabe y no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando, tiene que ver con el grupo parlamentario". Fuentes de ERC explican que Rufián está negociando las listas de los candidatos que van a ir al Congreso y que si no alcanza un acuerdo, él no será el candidato.

Rufián ha reivindicado el tirón que están teniendo las fuerzas de izquierdas "arraigadas en el territorio", como la Chunta Aragonesista en Aragón o Adelante Andalucía en las elecciones del pasado domingo, de cuyo candidato, José Ignacio García, ha elogiado su campaña como ejemplo del mensaje que debe adoptar la izquierda.

La imputación de Zapatero

En cuanto a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Rufián ha asegurado que vería "coherente" "cargarse" al Gobierno en el caso de que la investigación se convirtiera en "la Gürtel del PSOE". "Si nosotros nos cargamos un Gobierno por la Gürtel, nos parecería coherente hacer lo mismo si estuviéramos ante una Gürtel del PSOE", ha aseverado en el Club Siglo XXI.

Acto seguido, ha aclarado en primer lugar que "la decisión no sería exclusivamente mía". Y que esa decisión se tomaría solo en el caso de que se demostrara que ha habido financiación ilegal del PSOE, algo que, de momento, no se desprende de la investigación de la Audiencia Nacional. "Nosotros no vamos a pedir elecciones hasta que haya un caso de financiación ilegal del PSOE porque la alternativa es infinitamente peor", ha aclarado, en referencia a una posible coalición del PP y Vox.

Aun en el caso de que se demuestre que Zapatero haya cometido delitos e incluso si fuera condenado, eso no le parecería suficiente para dejar caer al Ejecutivo de Pedro Sánchez porque el expresidente no tiene ahora "relación con el Gobierno o con el Consejo de Ministros". Además, Rufián considera que "la alternativa al Gobierno del PSOE sería infinitamente peor".

El auto "es jodido"

Rufián ha explicado que su cambio de opinión en 24 horas sobre la imputación de Zapatero es producto de haber leído el auto del juez José Luis Calama "hasta 15 veces". El martes, cuando estalló el caso, el portavoz republicano denunció un nuevo caso de lawfare. Pero hoy ya se ha referido al auto en términos serios porque "es jodido", a pesar de que para él, Zapatero "sigue siendo un referente, un tótem de la izquierda" y quiere creer que "es absolutamente inocente".

Preguntado por la posibilidad de que el PP presente una moción de censura instrumental, para convocar elecciones, el diputado independentista se ha permitido dar un consejo a Alberto Núñez Feijóo: que "vuelva a llamar a la cúpula de Junts per Catalunya" porque "ahora es el único que puede decantar la balanza". Rufián ha dado a entender que el presidente del PP ya tentó a Junts para que apoyara una moción de censura: "Si yo fuera Feijóo, ahora volvería a llamar a la cúpula de Junts y les diría 'Lo que hemos hablado, p'alante".