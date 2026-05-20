La Fiscalía recurre la sentencia de la “casa de los horrores” de Oviedo y pide condenar a los padres por detención ilegal
El Ministerio Público solicita al TSJA que revoque la absolución por encerrar a sus tres hijos durante casi cuatro años
Érika Ferraro
La Fiscalía del Principado de Asturias ha presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en el caso de la conocida como “casa de los horrores” de Oviedo.
El matrimonio, de 53 y 48 años, fue condenado a dos años y diez meses de prisión por mantener aislados a sus tres hijos menores en un chalé de Fitoria durante casi cuatro años, desde diciembre de 2021. Los niños —dos gemelos de ocho años y un tercero de diez— permanecían sin escolarizar y, según la investigación, no habían salido ni siquiera al jardín de la vivienda durante todo ese tiempo.
La Fiscalía pide endurecer la condena
El Ministerio Público solicita ahora que se revoque parcialmente la sentencia y que los acusados sean condenados también por tres delitos de detención ilegal, uno por cada menor, después de haber sido absueltos de esos cargos en primera instancia.
Según sostiene la Fiscalía, los niños permanecieron encerrados en condiciones de aislamiento extremo y privados de libertad de manera continuada durante años.
La Audiencia descartó la detención ilegal
La Audiencia Provincial de Asturias consideró probados únicamente un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y otro de abandono de familia, dejando fuera el delito de detención ilegal. Sin embargo, el recurso de la Fiscalía insiste en que los hechos sí encajan plenamente en ese tipo penal y reclama un endurecimiento de la condena.
Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el encargado de revisar el fallo y decidir si mantiene la sentencia de la Audiencia Provincial o si amplía la condena contra el matrimonio del conocido caso de la “casa de los horrores” de Oviedo.
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