Zapatero elige a uno de los mejores abogados de España para su defensa: un procesalista sevillano que estuvo en los ERE

José Luis Rodríguez Zapatero ha elegido a un abogado sevillano para su defensa en el caso Plus Ultra. La Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental y Víctor Moreno Catena será el encargado de representar legalmente al segundo presidente socialista de la democracia.

Este abogado es conocido en el mundillo legal como uno de los mejores procesalistas de España. Se licenció en derecho por la Universidad de Sevilla en 1975 y se convirtió en doctor en 1979. Además, es catedrático de Derecho Procesal. El letrado sevillano es también socio-fundador del despacho Moreno Catena & Venturi, doctor honoris causa por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde 2020 o presidente Unión Española de Abogados Penalistas, entre otras.

La web de su despacho destaca a Moreno Catena como una persona que habla cuatro idiomas: español, francés, portugués e italiano. Sus principales áreas de prácticas son el derecho procesal penal y el derecho procesal civil. Además, también se le destaca en procedimientos administrativos y contencioso administrativos. De hecho, fue distinguido con la Cruz de Honor y con la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.

Defendió a Carmen Martínez Aguayo en los ERE

El letrado elegido por Zapatero guarda una gran experiencia profesional a sus espaldas y es de reconocido prestigio en el mundo del derecho. Moreno Catena fue el letrado de Carmen Martínez Aguayo en el caso de los ERE de Andalucía. La exconsejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta pasó año y medio en la cárcel, pero finalmente ganó parcialmente su recurso ante el Tribunal Constitucional.

La experiencia de Moreno es dilatada. "Durante su carrera como abogado ha asesorado y representado a distintas empresas, incluyendo a empresas cotizadas, y a particulares en procedimientos ante todas las instancias del orden jurisdiccional penal –principalmente en delitos económicos-, civil y contencioso administrativo", destacan en su despacho.

Sabe Moreno lo que es trabajar para la administración. "Desempeñó durante seis años el cargo de Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, y de IberRed, Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, que está integrada por los Poderes Judiciales, los Ministerios Públicos y los Ministerios de Justicia de los 21 países iberoamericanos", explican en Moreno Catena & Venturi.

La carrera de Moreno Catena está pegada a la docencia

Víctor Moreno ha tenido una carrera pegada a la docencia. Actualmente, es catedrático en la Universidad Carlos III de Madrid y anteriormente lo fue en las universidades de Santiago de Compostela y Sevilla. También es profesor invitado en las universidades parisinas de Nanterre y Pantheón-Assas.

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En la Carlos III dirige el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid y recientemente ha puesto en marcha el Máster de Mediación, tal y como ya hizo con el máster habilitante que dirió durante más de 15 años.