Óscar Puente llama a la "colaboración inteligente" entre la izquierda para frenar a PP y Vox

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha llamado este jueves a la "colaboración inteligente" entre la izquierda para frenar a PP y Vox sin que implique que todas las fuerzas vayan "bajo unas mismas siglas".

Puente lo ha expresado en el coloquio 'Frenar a la extrema derecha', organizado por la organización de consumidores Facua, un día después de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, dijese que aceptaría ser cabeza de lista en unas elecciones generales si eso "ayudara a que haya colaboración o un espacio de unión" en la izquierda.

Durante su intervención en el debate, en el que han participado el presidente de Facua, Rubén Sánchez; el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, y la tertuliana Sarah Santaolalla, el ministro ha abogado por "impedir democráticamente" un gobierno de PP y Vox sin que todas las fuerzas tengan que concurrir a las elecciones "juntos en armonía y bajo unas mismas siglas" ya que, ha aclarado, "probablemente no sea posible y a lo mejor no sea conveniente".

Por ello, ha insistido en que "es imprescindible" que la izquierda sea capaz de "colaborar de manera inteligente" para ir a las próximas elecciones con "altura de miras" y pensar que es necesario "cada voto".

"Un equipo de incapaces y mutilados políticos"

"Tenemos que pararles como sea -a PP y Vox- porque si están haciendo lo que están haciendo con un gobierno progresista en el poder, imaginaos lo que nos espera si consiguen el Gobierno de España. ¡No debemos permitirlo!", ha destacado.

Puente ha dicho que el PP está formado por "un equipo de incapaces y mutilados políticos" que necesitan "forzosamente" controlar el poder.

En su opinión, la derecha en España es heredera de "una dictadura sanguinaria" como el franquismo y que por ello considera a las fuerzas de izquierda elegidas democráticamente "un okupa" en las instituciones.

Ante ello, ha proseguido el ministro, el PP "pone a funcionar" las estructuras del poder en el Estado que tiene colonizadas porque, ha advertido, a los de Alberto Núñez Feijóo "les vale todo".

Pablo Iglesias aboga por la "lucidez antifascista"

Por su parte, Iglesias ha reclamado a la izquierda que tenga "lucidez antifascista" ante una ultraderecha que tiene claro que la democracia "es una manera de organizar el poder".

Iglesias ha sostenido que la imputación del expresidente el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero demuestra que en España han caído los consensos democráticos y que la prueba de ello es que el Poder Judicial no investiga a los expresidentes del PP.

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