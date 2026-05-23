Prohens renueva su liderazgo al frente del PP balear y activa el rumbo hacia el próximo ciclo electoral

Marga Prohens sale reforzada del XVII Congreso autonómico del PP balear. La presidenta del Govern ha revalidado su liderazgo al frente del partido con el 99,93% de los votos en una cita que ha reunido a unas 1.200 personas en el Palacio de Congresos y en la que el PP ha exhibido unidad interna y sintonía con la dirección nacional encabezada por Alberto Núñez Feijóo, presente en el Congreso.

Prohens seguirá acompañada por el mismo núcleo orgánico que la ha respaldado durante los últimos años, con Sandra Fernández como secretaria general y Sebastià Sagreras como coordinador general. Junto a Feijóo también han arropado a la líder balear otros dirigentes nacionales como Miguel Tellado y Cuca Gamarra.

El congreso ha arrancado con mensajes dirigidos a movilizar al partido de cara al próximo ciclo electoral, que se celebrará en un año exactamente: los populares tienen muy claro que el objetivo de cara a las elecciones de 2027 debe ser alcanzar la mayoría absoluta en el Parlament y dejar atrás la dependencia de sus socios de Vox. Los presidentes del PP de Mallorca y Palma, Llorenç Galmés y Jaime Martínez, han reivindicado el perfil "de calle" de la formación y han apelado a la militancia a mantener el contacto directo con los ciudadanos.

Tras las intervenciones de Galmés y Martínez, Prohens ha subido al escenario visiblemente emocionada y ha pronunciado buena parte de su discurso sin atril, caminando de un lado a otro del escenario. Ha empezado en catalán, agradeciendo a la militancia haberle renovado la confianza y definiendo la presidencia del PP balear como "el mayor honor" de su vida política. Después ha cambiado al castellano para dirigirse directamente a Feijóo, a quien ha agradecido su presencia constante en Baleares y su capacidad para entender "una tierra muy nuestra".

La "semana de bochorno nacional" del PSOE

"Somos muy nuestros", ha repetido varias veces Prohens al reivindicar la singularidad de Baleares y defender una España "fuerte y unida desde la pluralidad". La líder popular ha sostenido que la diversidad lingüística y cultural "hace un país mejor" y ha asegurado que al PP balear "le sienta muy bien" tener un presidente nacional que comprende esa realidad porque procede "de una tierra muy parecida".

El tono del discurso se ha endurecido al abordar la actualidad nacional. Prohens ha acusado al PSOE de vivir una "semana de bochorno nacional" y ha enlazado los casos Plus Ultra, Koldo y Mascarillas para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra la expresidenta balear Francina Armengol. Prohens ha sostenido que mientras durante la pandemia "la gente moría, cerraban empresas y muchos ciudadanos se iban al paro", algunos dirigentes socialistas "aprovecharon la mayor crisis sanitaria" para enriquecerse. En ese contexto ha mencionado a José Luis Ábalos y Koldo García y ha acusado a Armengol de haber colaborado con la "trama de corrupción" mediante la compra de mascarillas por valor de casi cuatro millones de euros. También ha criticado que, tras las declaraciones del empresario Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional, ahora se pretenda "beatificar" a la actual presidenta del Congreso porque "no conste" que cobrara comisiones. "Como si fuera poco haber malversado cuatro millones de euros en mascarillas que no servían para nada", ha censurado.

Las referencias a José Luis Rodríguez Zapatero también han ocupado parte central de la intervención. Prohens ha ironizado con que "el líder de la Alianza de Civilizaciones" haya acabado siendo, según ha dicho, "el vértice de la alianza de la corrupción". "Hemos conocido como el PSOE no solo blanqueaba una dictadura en Venezuela, sino que también blanqueaba, dice, supuestamente, dinero", ha esgrimido la presidenta.

"Cumplir con la palabra dada"

Más allá del choque político con el PSOE, la presidenta del PP balear ha aprovechado el congreso para reivindicar la gestión de su Govern y el rumbo del partido desde que asumió el liderazgo hace cinco años, precisamente en el mismo Palacio de Congresos. Ha recordado que entonces muchos dudaban de la capacidad del PP para volver a gobernar las principales instituciones y ha asegurado que el tiempo "ha puesto a cada uno en su lugar".

"Fallaron todas las encuestas", ha celebrado, antes de reivindicar que el partido ha sido capaz de mantenerse "firme" en sus compromisos pese a las dificultades y las presiones. Prohens ha defendido una manera de hacer política basada en "cumplir la palabra dada" frente a una política, ha dicho, demasiado pendiente de la inmediatez y de la imagen.

Durante su intervención también ha repasado algunas de las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico, como la supresión del impuesto de sucesiones, los acuerdos en sanidad, la simplificación administrativa o las políticas de conciliación. La vivienda, la contención turística, la educación y la financiación autonómica han aparecido como algunos de los grandes ejes de la próxima etapa.

En materia turística, ha rechazado "el ataque falso" al alquiler vacacional legal y ordenado y ha reivindicado el papel que ha tenido para muchas familias de Baleares. También ha insistido en la llamada "agenda balear" y ha avisado de que Baleares seguirá reclamando un sistema de financiación más justo vinculado al hecho insular.

La lengua ha ocupado igualmente uno de los últimos tramos del discurso. Prohens ha defendido que el catalán y el castellano deben entenderse como herramientas de convivencia y no como elementos de confrontación política. "Las lenguas no tienen ideología", ha afirmado, antes de reivindicar que se transmiten "por amor y no por imposición".

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El XVII Congreso autonómico ha concluido así con un PP balear cohesionado en torno a la figura de Prohens y con la dirección del partido lanzando un mensaje de confianza de cara a los próximos años. "Salimos a ganar", ha proclamado la presidenta ante una militancia volcada durante toda la mañana con su larga intervención.