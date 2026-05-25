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Caso Zapatero

El juez ordena analizar el correo de "presidentezapatero"

El magistrado ordena también que se investiguen los de sus hijas

José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado, en la comisión sobre el rescate de Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado, en la comisión sobre el rescate de Plus Ultra. / José Luis Roca

Ángeles Vázquez

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado analizar el correo electrónico utilizado por Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, para hablar en su nombre (presidentezapatero@presidentezapatero. com), así como los utilizadas por sus hijas Alba y Laura en la empresa de marketing de ambas, Whathefav. El magistrado atribuye al político socialista el "liderazgo" de la red de influencias investigada por las que le imputa por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, según consta en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

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