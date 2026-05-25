Moncloa no contempla una reunión entre Sánchez y Meloni por cuestiones de agenda y se emplaza a buscar un próximo encuentro

Pedro Sánchez viaja este martes a Roma con una agenda cargada que, sin embargo, no contempla de momento una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Fuentes de Moncloa han explicado que los equipos de los dos líderes han trabajado hasta este mismo lunes para agendar un encuentro coincidiendo con la visita de dos días del presidente a Italia, pero que las cuestiones de agenda lo han dificultado. Con todo, ambas partes se han emplazado a intentarlo la próxima vez que coincidan en alguna visita o cumbre.

Desde el Ejecutivo han insistido además en que la voluntad de reunirse existió por ambas partes, y han recordado que los contactos entre España e Italia a este nivel son habituales en el marco del Consejo Europeo. La posibilidad de un cara a cara se había además acercado la semana pasada después de que Italia se alineara por primera vez con España en su decisión de pedir sanciones europeas contra Israel por el trato vejatorio del ministro israelí Ben Gvir a los ciudadanos europeos de la flotilla que intentaban llevar ayudas a Gaza. Roma, que antes se había negado a secundar esa posición, la defiende ahora porque Israel habría cruzado toda "línea roja" al maltratar a los activistas, según llegó a explicar el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani. Tanto es así que la propia agencia estatal ANSA escribía la semana pasada que ambos gabinetes "trabajaban" en la posibilidad de la reunión.

El pulso con Italia

Lo que sí tiene confirmado ese mismo día Sánchez es un discurso en la sede de la FAO, la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, en el marco de la Semana de la Nutrición y en el contexto de las enormes disrupciones que está provocando el cierre del estrecho de Ormuz. Aquí, sin embargo, el trasfondo diplomático de la visita tiene otra capa. España e Italia mantienen un fuerte pulso por la dirección general del organismo, cuya elección se celebrará en 2027. Roma ya protestó formalmente ante la Unión Europea alegando que España busca una "hegemonía alimentaria" y acapara puestos en la ONU, al negarse a apoyar al italiano Maurizio Martina (de centroizquierda) y sostener en cambio la candidatura del actual ministro de Agricultura español, Luis Planas.

Desde el Gobierno rechazan que la participación de Sánchez en la FAO esté motivada por impulsar esa candidatura, aunque admiten que reforzará su carta de presentación. Lo que argumentan además también es otra cosa: el compromiso de España con el multilateralismo y el aumento de su presupuesto de ayuda al desarrollo en un momento en que otros países lo están recortando. En cualquier caso, Planas acompañará a Sánchez durante la visita a la agencia de la ONU, a la que seguirá por la tarde un encuentro del presidente con empresarios. Allí entre las compañías asistentes figurarán Navantia, Fincantieri, Indra, Leonardo, Sapa, Sacyr, Webuild, Renfe, Ferrovie dello Stato, Abertis, Mundys, Multiverse Computing, Livelum y Evja.

Aprovechando su visita a la FAO, Sánchez mantendrá un encuentro con los responsables de las otras dos agencias de la ONU presentes en Roma: Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y Programa Mundial de Alimentos (PMA). El encuentro empresarial posterior busca "estrechar la cooperación entre España e Italia en sectores clave para el futuro de Europa".

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Con el Papa

El momento más esperado de la visita llegará el miércoles, con un encuentro temprano en la mañana con el papa León XIV, el primero que mantiene el presidente del Gobierno desde la elección del pontífice en 2025 y que se produce sobre la base de las relaciones desarrolladas entre España y el Vaticano en los últimos años. Se prevé que ambos aborden el inminente viaje del Papa a España, previsto del 6 al 12 de junio, así como cuestiones de interés común como la paz, la lucha contra la desigualdad, la protección de los migrantes vulnerables y el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. Posteriormente, Sánchez mantendrá también una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.