La UDEF alerta al juez del caso Zapatero de que la SEPI le ha aportado carpetas "vacías de contenido sin documentación"

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Zapatero, que la información aportada por la SEPI en relación con el rescate de Plus Ultra "está incompleta", ya que "si bien las carpetas coinciden con lo indicado en el documento guía aportado" por la entidad, muchas de las carpetas se encuentran vacías de contenido y no tienen documentación".

En uno de los informes en los que el juez ha basado la imputación del expresidente del Gobierno, los agentes destacan que entre las carpetas remitidas por la SEPI que están vacías se encuentran las que "contienen información relativa a las comisiones de seguimiento". Añaden que "otros archivos no pueden ser abiertos (principalmente los relativos a la subsanación de errores)" y en relación con las comunicaciones, los correos electrónicos incorporados al expediente, procedentes del conjunto de archivos facilitados, se limitan a intercambios" entre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la compañía aérea, "tanto de entrada como de salida, relativos únicamente al año 2025, por lo que no se aprecia en ellos información relevante en relación con la concesión de la ayuda pública".

Esos problemas ya se pusieron en conocimiento del magistrado en un informe anterior en febrero, y se procedió a reiterar el requerimiento de información, dado que "a documentación remitida era incompleta y presentaba carencias".