Las sospechas contra Zapatero surgieron en 2024 al aparecer en un chat de empresarios imputados como "Z" o el "Zorro"

Aunque la imputación contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se conoció hace justo una semana, el pasado día 19, las sospechas en su contra son muy anteriores y ni siquiera comenzaron en la Audiencia Nacional. Aparecieron en un chat intervenido en octubre de 2024 a varios de los empresarios imputados en la causa, en el que el venezolano en busca y captura Danilo Diazgranados Manglano "mantiene una relación personal y económica con alguien denominado 'Zorro' o 'Z' o 'ZZZZ' quien ha sido identificado corno José Luis Rodríguez Zapatero", afirmaba la magistrada del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, al inhibirse el pasado mes de febrero a favor de la Audiencia Nacional.

Según los investigadores, del chat "Danilo-España", intervenido en el despacho del que era su abogado, "se ponen en evidencia actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, por parte de una organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia". Al auto añade que, "junto a ello, consta la influencia de Rodríguez Zapatero ante los altos ejecutivos de Repsol para que Danilo Diazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela, lo que constituiría el delito de corrupción".

Repsol, por su parte, niega de manera rotunda cualquier relación comercial o de otro tipo con Danilo Díazgranados Manglano. Asegura que "opera bajo estrictos principios de transparencia, integridad y respeto a la legalidad en todos los países donde está presente".

En su resolución, la magistrada recuerda que en las diligencias de investigación abiertas en la Fiscalía Anticorrupción se solicitaron informes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, adscrita en labores de apoyo, en los que apareció que la sociedad Agropecuaria Lucena del considerado "lugarteniente" de Zapatero, el empresario Julio Martínez Martínez, realizó pagos a la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav, en 2020 por 20.993 euros.

A través de Análisis Relevante, el amigo del expresidente del Gobierno recibió entre 2020 y 2024 cantidades de sus clientes Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Aldeasa, para luego terminar pagando al expresidente de sus hijas, cuya empresa también recibió dinero de Inteligencia Prospectiva y Agropecuaria.