Estudio sobre la desinformación
Encuesta CIS: Los españoles señalan a Vox y al PSOE como los partidos que más bulos propagan
El 85% de los ciudadanos consideran que la desinformación y la manipulación de imágenes o vídeos suponen una amenaza para la democracia
Jose Rico
El 85% de los españoles consideran que la desinformación, los bulos y la manipulación de imágenes o vídeos suponen una amenaza para la democracia y el 86% apuesta por "regular y sancionar de forma más severa la divulgación de informaciones falsas". Son las principales conclusiones de un estudio sobre "desinformación y humor" publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que también revela que un 61,2% de la ciudadanía señala a la política como el ámbito donde más desinformación se produce, y que un 91,7% cree que hay partidos que utilizan medios para desinformar.
A la hora de señalar culpables y determinar qué partidos usan en mayor medida la desinformación, Vox y el PSOE son los que salen peor parados. Uno de cada tres encuestados (34,2%) apuntan a la formación ultra de Santiago Abascal, y el uno de cada cuatro (23,7%) responsabiliza principalmente a los socialistas. El resto de partidos quedan a gran distancia: el 7,7% señala al PP; el 1,4%, a Podemos, y el 0,4%, a Se Acabó la Fiesta. Un significativo 20,3% de los españoles entienden que todos los partidos políticos emplean la desinformación.
El estudio ha sido realizado entre el 4 y el 19 de mayo sobre una muestra de 3.493 entrevistas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico
- Los tres vuelos que llegan en junio al aeropuerto de Castellón: 40.000 plazas para volar desde 15 euros
- Estafa en Wallapop a un usuario de Castellón: Vende su coche, no le pagan y los compradores le vacilan enviándole fotos de su vehículo a 260 km/h
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- De cuartel abandonado a hotel rural con restaurante: buscan gestor para un nuevo complejo turístico en el interior de Castellón
- Vila-real cierra Sant Pasqual con nota alta, aunque reconocen que hay algo importante a corregir
- La Vuelta echa a rodar en Castellón con la presentación oficial de las dos etapas que recorrerán la provincia dentro de tres meses
- Calculadora | Pronostica la última jornada de LaLiga Hypermotion con el Castellón jugándose entrar al 'play-off'