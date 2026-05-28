Lucha antiterrorista
Diez detenidos en una redada antiyihadista en cinco provincias
La operación, de la Policía Nacional, sigue abierta en previsión de nuevas detenciones
Agentes de la Policía Nacional han asestado un golpe al terrorismo islamista con la detención de al menos diez personas implicadas en actividades yihadistas, confirman a este diario fuentes de ese cuerpo policial.
Las detenciones se vienen llevando a cabo desde primera hora de este miércoles casi simultáneamente en diversos puntos de las provincias de Alicante, Barcelona, Málaga y Murcia, así como en la Comunidad de Madrid.
La operación, dirigida por la Comisaría General de Información, es de amplio calado, y las fuentes consultadas no descartan nuevas detenciones durante este y los próximos días.
No ha trascendido una confirmación oficial de la figura penal concreta de los delitos que se atribuyen a los detenidos, pero sí que el grupo de supuestos terroristas capturados pasarán este viernes a disposición de un juzgado de la Audiencia Nacional.
Después de un golpe en Tarifa
El pasado 11 de mayo, investigadores del área de lucha antiterrorista de la Comisaría General de Información detuvieron a un ciudadano español, joven y converso al Islam radical, que se había ido fanatizando con los postulados de la organización terrorista Daesh, o Estado Islámico.
El detenido expresaba en sus círculos online un intenso odio a España y los españoles, que aprendía de grandes atentados cometidos en Francia (en Niza y en París) y que se estaba capacitando para atentar en España.
Las fuentes consultadas no han querido confirmar de momento si esta detención de mediados de mes en Tarifa, en la que participó el FBI norteamericano aportando información, fue prólogo de la cascada de detenciones que está teniendo lugar este jueves.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico
- Una empresa cerámica de Castellón entra en concurso de acreedores: intervenidas las facultades de administración
- La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
- Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
- Un pequeño pueblo de Castellón recupera la tienda de toda la vida
- Todos los destinos y chollos para volar desde Castellón este verano: billetes de ida y vuelta a partir de 30 euros
- Lío en el pleno de Castelló con los profesores en huelga: 'Cuidado que se les ve el plumero
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%