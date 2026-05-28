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Tribunales
Sigue en directo el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Audiencia de Badajoz
Hoy comienza, entre gran expectación y amplias medidas de seguridad, la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, el exsecretario regional de PSOE y 9 investigados más por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa
Arranca el Badajoz el juicio por el presunto enchufe de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la diputación hace casi 9 años. La primera sesión comienza a las 10 de la mañana. Hoy y mañana se dedicarán a las cuestiones previas que planteen las partes.
Belén Castaño Chaparro
Las defensas piden las nulidades
Los abogados solicitan la nulidad de gran parte de la instrucción al entender que se han vulnerado derechos fundamentales e insisten en que todo el procedimiento se sustenta sobre una denuncia falsa y una investigación prospectiva.
"La raíz está podrida", asegura el abogado del hermano del presidente del Gobierno, quien defiende que el delito de aceptación de nombramiento ilegal está prescrito
Jonás Herrera
Así ha sido la entrada de los 11 acusados
Así ha sido la entrada de los 11 acusados por el Caso David Sánchez. De la maniobra fallida de Azagra al único que no ha tratado de esconderse, Ricardo Cabezas
Jonás Herrera
Receso en el juicio
Receso en el juicio. El magistrado Patrocinio Polo da 25 minutos de descanso tras escuchar las cuestiones previas de los abogados de las 11 defensas del Caso David Sánchez.
Jonás Herrera
"En el caso de que hubiera delito, debería de ser juzgado por separado”"
“Mi defendido es uno de los invitados de última hora” de este juicio, ha definido Salvador Morillas a su representado, Luis María Carrero. Este es amigo de David Sánchez y ex asesor de Moncloa. En su turno de cuestiones previas ha pedido “separar las causas” al entender que esta causa ha terminado con “acontecimientos muy posteriores en el tiempo” refiriéndose a que la creación del puesto de coordinador de actividades transfronterizas que ocupa Carrero se produjo mucho después de la llegada de Sánchez a la institución. Para detallar este extremo, señala que en “el mismo escrito de calificaciones se ha acudido a la argucia de dividir los hechos en tres módulos”. El tercero, el C, es en el que se encuentra todo lo referido a su cliente y ha afirmado que “en el caso de que hubiera delito, debería de ser juzgado por separado”.
Jonás Herrera
Por su parte, Rafael Arenas Marmejo, que defiende a Francisco Martos, ex diputado de Cultura en el momento en el que se realizó la contratación de David Sánchez; Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deporte y Juventud en aquel momento; y Emilia Parejo, ex directora de Cultura en la Diputación de Badajoz, ha incorporado cuatro vídeos que ha publicado recientemente el periódico The Objetive que ilustran lo ocurrido en el congreso federal de 2026 en el que Pedro Sánchez dimitió como secretario general del PSOE. Con él quiere demostrar que cuando se creó la plaza no “tenía la influencia” como para influir en la creación de dicho puesto. Además, el letrado ha señalado que hay pocos indicios contra sus defendidos, muchos menos que contra el que entonces era diputado de Personal, Antonio Garrote. Así ha dicho que “a pesar de haber más indicios contra él que contra Francisco Martos que solo firmó un visto bueno” a él no se le ha investigado dentro de esta causa. “Si no hay indicios claros sobre el señor Garrote, menos para mis defendidos”, ha dicho. Por ello ha pedido que se anule la instrucción del juicio o la absolución de sus clientes.
Jonás Herrera
Pedro del Pino Robles, representante legal de Juana Cintas, la ex directora del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz, se ha sumado a la argumentación de sus colegas en que se ha consumado la "vulneración de derechos". Además, ha incorporado dos pruebas más que han pedido que se incorpore a la causa. Se trata de dos correos en los que se desliza la actuación dentro de la legalidad de su cliente.
Lo argumenta asegurando que recibió dos comunicaciones a través de correo electrónico uno con la modificación de la condición de incompatibilidad de tres puestos entre los que estaba la jefatura de la oficina de artes escénicas y en el que "se entrevé que no hay ninguna motivación" para la modificación de la señalada oficina dirigida por David Sánchez. El otro correo venía acompañado con dos informes jurídicos que Juana Cinta Calderón “simplemente se limitó a firmarlo”. De la misma forma, señala que no hay indicios que señalen a su representada como autora de ningún delito.
Belén Castaño Chaparro
Reitera las nulidades
El abogado de David Sánchez reitera las nulidades que ya planteó en la fase de instrucción - que fueron desestimadas por la Audiencia de Badajoz- con respecto a la incautación de los correos electrónicos en la Diputación de Badajoz y la investigación " prospectiva" por vulneración de derechos fundamentales.
Emilio Cortés además ha invocado la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal que se le atribuye al hermano del presidente del Gobierno. Aceptó su plaza el 10 de julio de 2017, hace casi 9 años.
Jonás Herrera
Expectación máxima
La expectación mediática es máxima en la sala de prensa que se ha habilitado para que los medios sigan la primera sesión de este juicio.
Jonás Herrera
Elisa Moriano, "ajena al delito"
En el turno de cuestiones previas el representante de Elisa Moriano, José Ignacio Martín Onzina, ha argumentado que en la práctica de las diligencias previas se ha “vulnerado el derecho de ser informado” de la investigación. Así, ha señalado que Moriano era una persona contratada laboral de la Diputación de Badajoz y, por tanto, “es ajena al delito de prevaricación” por lo que no podría ser autora de cualquiera de los delitos que se juzgan. Según Martín Onzina se trata de “un copia y pega de los hechos punibles”. Según el letrado, indica que en ningún momento “se identifica a Elisa Moriano como autora ni cooperadora de los hechos punibles” que se están juzgando.
Belén Castaño Chaparro
Nulidad parcial
La defensa de Gallardo plantea la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral dictado por la jueza Biedma. Eso supondría que no se acusaría al expresidente de la Diputación de Badajoz de la creación y adjudicación de la plaza a Luis Carrero, amigo de David Sánchez y exasesor de Moncloa.
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