La Policía requisó 258.000 euros en efectivo al exviceministro venezolano que ofreció a Leire Díez pagar 300.000 euros para atacar a un fiscal

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) requisaron 258.000 euros en efectivo al registrar en septiembre pasado, a petición de la Fiscalía de Zúrich (Suiza), la vivienda en Madrid y las oficinas profesionales del exviceministro venezolano de Energía Nervis Villalobos, según explican fuentes del caso a esta redacción. Según el juez que investiga el caso Leire Díez, Santiago Pedraz, este excargo del Gobierno de Hugo Chávez, en colaboración con su abogado, Ismael Oliver, habría anunciado a la "fontanera" del PSOE "la posibilidad de abonar 300.000 euros al fiscal José Grinda por, entre otras cosas, archivar sus procedimientos".

Las autoridades suizas, que reclamaron el registro de la vivienda al juez Pedraz, mantienen bloqueados fondos a Villalobos y a dos de sus hijos. También tiene abierta una causa en Estados Unidos por blanqueo de capitales. A todos ellos se les acusa de saquear las cuentas de empresas públicas del país sudamericano para comprar inmuebles de gran valor en España.

La exconcejal socialista Leire Díez / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El magistrado Pedraz explica en su auto que en el "propósito de desprestigiar a Grinda también participó el abogado Ismael Oliver, cuyo cliente Nervis Villalobos, fue investigado en los casos Duro Felguera y Columbus por este fiscal". En este sentido, trató de "condicionar la actuación del fiscal en dichos procedimientos utilizando el testimonio de una mujer (Miriam Serrano) que mantenía un pleito" contra el representante de Anticorrupción.

"El número tres" del PSOE

En al auto en el que Pedraz requería numerosa documentación al PSOE se explica que "el número tres del partido" se habría reunido con esta mujer en la sede de Ferraz. Una persona del entorno de "Miriam Serrano" llegó a agradecer el trato prestado "extendiendo la gratitud a Santos y a Juan".

Leire Díez llegó incluso llegó a asegurar a Miriam Serrano que estaba preparando "cosas contra el tiparraco”, en alusión a Grinda. Esta redacción ha tenido conocimiento de que esta mujer presentó una demanda civil contra el fiscal, que fue archivada de plano. En una entrevista concedida a The Objective Serrano reconoció que las acciones legales que había emprendido contra Grinda "no le habían costado nada" porque le estaban ayudando "varios abogados y periodistas".

Pedraz asegura en su resolución que la organización de Leire Díez le hizo llegar a Grinda “un ofrecimiento para que llevara a cabo determinadas cuestiones, entre ellas el archivo de diversas causas judiciales de él dependientes o la aportación de información sobre Alejandro Luzón, todo ello a cambio de un puesto de trabajo en el extranjero o, incluso, un ofrecimiento con trascendencia económica, existiendo anotaciones que aluden a la cifra de 300.000 euros.

"300.000 euros"

En una de las agendas intervenidas a Leire Díez, prosigue el magistrado, se localizó una anotación manuscrita que recoge: “300.000 euros xra ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor”. Y para llevar a cabo este ofrecimiento, “la organización contó con una persona ajena a la misma, Pere Rusiñol, que se habría reunido con el fiscal Grinda y trasladado el ofrecimiento, lo cual tuvo lugar el día 27 de febrero de 2025”.

El fiscal José Grinda a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla / Gustavo Valiente / Europa Press

Pedraz dice después que, “más allá del propio testimonio de Grinda", que denunció el intento de soborno, "se tiene constancia de que Pérez Dolset remitió a Leire Díez el contacto de Rusiñol durante la noche anterior al encuentro, así como que, tras producirse el mismo, Rusiñol remitió a Leire Díez un mensaje en el que, utilizando un lenguaje velado, le daba cuenta del resultado del mismo: 'No había agua, al menos de momento”.

Caso Zapatero

También en el caso Zapatero ha aparecido el nombre de Villalobos. En un escrito de 2024 la fiscal Elena Lorente informó a la Audiencia Nacional de que la trama implicada en el blanqueo del mercado del oro venezolano también había prestado sus servicios al que fuera viceministro de Energía de Venezuela entre 2001 y 2006.

Nervis Villalobos culpó en la comisión de investigación de la "Operación Cataluña", a preguntas del diputado de Junts Josep Pagès i Massó, a Grinda y a su compañero Juan José Rosa de la caída del Banco Madrid. También aseguró haber sufrido "una persecución en España" por parte de estos fiscales.