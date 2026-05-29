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Caso Zapatero

El PP liderará las acusaciones populares en el Caso Zapatero

Se personaron organizaciones habituales en las causas contra el Gobierno como Vox, Manos Limpias, HazteOír, Iustitia Europa, Liberum y Ciudadanos, a los que se unen otras nuevas y un abogado particular

EL portavoz del PP Miguel Tellado

EL portavoz del PP Miguel Tellado / EP

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado un auto en el que otorga al PP la dirección letrada de la acusación popular en la causa contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya defensa manifestó por escrito su coincidencia con esta decisión del magistrado, que obliga a las organizaciones personadas a coordinar su postura en este caso y unificar la petición de diligencias.

Además del PP, formarán parte de la acusación popular organizaciones habituales en las causas contra el Gobierno como Vox, Manos Limpias, HazteOír, Iustitia Europa, Liberum y Ciudadanos, a los que se unen otras nuevas (el Partido Valores) y un abogado particular. Se ha rechazado la del exjuez Fernando Presencia, expulsado de la Carrera e investigado por urdir una trama para enriquecerse con bulos dirigidos contra jueces y fiscales.

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